آیت‌الله جعفر سبحانی با حضور باشکوه مردم در مصلی امام خمینی (ره) بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و خانواده ایشان نماز اقامه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، صبح امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه، راس ساعت ۸ صبح در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله سبحانی با حضور انبوه مردم عزادار، مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری، فرماندهان نیروهای مسلح، علما، خانواده‌های معظم شهدا، شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و هیئت‌های خارجی، نماز میت را بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و چهار تن از اعضای خانواده ایشان اقامه کرد.

نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان سه بار اقامه شد؛ در نوبت نخست، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و در نوبت دوم، نماز بر پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید زهرا حدادعادل و در نوبت سوم نیز نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید، اقامه شد.

هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب، علاوه بر صحن مصلی امام خمینی (ره)، خیابان‌های منتهی به مصلی نیز میزبان صفوف پیوسته نماز بود و نمازگزارانی که به دلیل ازدحام جمعیت موفق به ورود به مصلی نشده بودند، نماز را در خیابان‌ اقامه کردند.

آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد و تا اذان مغرب امروز ادامه دارد.

لحظات اولیه شروع نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

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اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا - برشی از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

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فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

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برچسب ها: امام شهید ، رهبر انقلاب ، نماز میت ، تشییع پیکر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۴ تير ۱۴۰۵
لعنت بر بی بصیرت ها که زمینه شهادت امام عزیزمان را فراهم کردند
۵
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۴ تير ۱۴۰۵
سلام ودرود به روح پاک رهبر بزرگ ایران زمین که جانش را فدای آب و خاک وطن کرد اما ذره از اعتقادش کوتاه نیامد و تا پای جان ایستاد و ما هم همچنان خواهیم ایستاد روحش با سرور سالار شهیدان محشور باد انشالله
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۴ تير ۱۴۰۵
"مجاهد شهید و شجاع" برازنده ترین و شایسته ترین عنوان برای رهبر شهید است، که می توان ایشان را بدان عبارت خطاب نمود.
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۴ تير ۱۴۰۵
رهبر عزیزتر از جانم بازم مواظب ایرانمون باش،مارو هم شفاعت کن،😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
آفرین بر راد مردانی چون سید علی خامنه ای شهید که عمری مجاهدت کرد و ذره ای از مسیر مقاومت وایستادگی مقابل ابرقدرت ها و زورگویان عالم کوتاه نیامد و عاقبت به آرزوی دیرینه خود که بابی از ابواب جنان یعنی شهادت است رسید ورزقنا الشهاده مع مولای
۸
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
تو را به خدا امشب برنامه وداع در مصلی رو بیشتر برگزار کنید تا ما که امروز سرکار بودیم هم برسیم... به خدا ما کارگریم و اختیارمون دست خودمون نیست... داریم دق می‌کنیم از اینکه به مراسم وداع نرسیدیم...لعنت به غم نان و احتیاج که همه چیز رو از آدم می‌گیره...
۲۴
۴۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۴ تير ۱۴۰۵
فاتحه بر محمد ال محمد صلوات بر پیکر مطهر رهبر عزیزوم رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خامنه‌ای شهید 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۲۴
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۴ تير ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
صادق
۱۰:۰۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
روحت شاد ، ای رهبر عزیزم
۲۴
۶۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
آقا جان برایمان دعا کن و مواظب ما و ایرانمان باش. بدرود ای همیشه ماندگار
۲۲
۶۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
۱۹
۶۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۱۴ تير ۱۴۰۵
سلام بر شهدایی که در برابر کافران فاسق ایستاده بودند و هستند، انشاالله رفتار ما باعث ملحق شدن به آنها شود انشالله و روز قیامت شرمنده نشویم
۱۸
۵۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
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