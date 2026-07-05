باشگاه خبرنگاران جوان - آیین اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، صبح امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه، راس ساعت ۸ صبح در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله سبحانی با حضور انبوه مردم عزادار، مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری، فرماندهان نیروهای مسلح، علما، خانواده‌های معظم شهدا، شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و هیئت‌های خارجی، نماز میت را بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و چهار تن از اعضای خانواده ایشان اقامه کرد.

نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان سه بار اقامه شد؛ در نوبت نخست، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و در نوبت دوم، نماز بر پیکر شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهید زهرا حدادعادل و در نوبت سوم نیز نماز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید، اقامه شد.

هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب، علاوه بر صحن مصلی امام خمینی (ره)، خیابان‌های منتهی به مصلی نیز میزبان صفوف پیوسته نماز بود و نمازگزارانی که به دلیل ازدحام جمعیت موفق به ورود به مصلی نشده بودند، نماز را در خیابان‌ اقامه کردند.

آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد و تا اذان مغرب امروز ادامه دارد.

لحظات اولیه شروع نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا - برشی از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب دانلود فیلم اصلی کد ویدیو <div id="video-display-embed-code_21482202"><script type="text/JavaScript" src="https://www.yjc.ir/fa/news/play/embed/9104839/21482202?width=400&height=300"></script></div>

فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب