رقابت‌های ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند در حال برگزاری است و نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در دور اول در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر بر تائو شن از چین غلبه کرد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست در مقابل دالال از هند با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در دور بعد با سفویف از قرقیزستان کشتی خواهد گرفت.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی
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