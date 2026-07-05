برشی از اقامه نماز بر پیکر پاک رهبر شهید انقلاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c\u00a0 \u0622\u06cc\u0647 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u0647 \u00ab \u0627\u0644\u0644\u064e\u0651\u0647\u064f\u0645\u064e\u0651 \u0625\u0650\u0646\u064e\u0651\u0627 \u0644\u064e\u0627 \u0646\u064e\u0639\u0652\u0644\u064e\u0645\u064f \u0645\u0650\u0646\u0652\u0647\u064f \u0625\u0650\u0644\u064e\u0651\u0627 \u062e\u064e\u06cc\u0652\u0631\u0627\u00bb \u0628\u063a\u0636 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a.\n\n\n