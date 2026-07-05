باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که این کشور یک موشک کروز استراتژیک و سایر سلاح‌ها را از یک ناوشکن جدید ۵۰۰۰ تنی آزمایش کرده و کیم جونگ اون، رهبر این کشور، بر آزمایش‌ها نظارت داشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، کیم روز جمعه آزمایش‌های موشک کروز، توپخانه دریایی، توپ‌های خودکار و تجهیزات جنگ الکترونیک را از ناوشکن کانگ کون مشاهده کرد و دستور داد این کشتی جنگی ظرف دو ماه آینده به نیروی دریایی این کشور ملحق شود.

پیونگ‌یانگ این ناوشکن را در ژوئن سال گذشته به آب انداخت، حدود یک ماه پس از آنکه در اولین تلاش برای به آب اندازی واژگون شده بود.

خبرگزاری یونهاپ مستقر در سئول گزارش داد ارتش کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرده که پرتاب یک موشک کروز از این کشتی جنگی به سمت دریای شرق را در روز جمعه شناسایی کرده است و سئول و واشنگتن در حال بررسی جزئیات آن هستند.

جدیدترین آزمایش‌های تسلیحاتی بخشی از تلاش‌ها برای بررسی و تأیید توانایی «به‌کارگیری انواع سامانه‌های تسلیحاتی بر روی ناوشکن در شرایط جنگی» بود.

کیم خواستار افزایش تلاش‌ها برای تقویت بازدارندگی جنگی و توانایی رزمی کشور شد.

منبع: آناتولی