یوری اوشاکوف، دستیار کرملین گفت که رئیس جمهور آمریکا تقریباً ۹۰ دقیقه تلفنی با همتای روس خود صحبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری اوشاکوف، دستیار کرملین در اظهاراتی که اوایل روز یکشنبه منتشر شد، گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که تقریباً ۹۰ دقیقه تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صحبت کرد، پیشنهاد کمک برای یافتن راه حلی برای جنگ اوکراین را مطرح کرد.

اوشاکوف گفت که ترامپ این پیشنهاد را در جریان تماس تلفنی روز شنبه، روز استقلال آمریکا، در چارچوب شرکت هفته آینده خود در اجلاس ناتو در ترکیه مطرح کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که او نیز با ترامپ صحبت کرده است.

اوشاکوف در مورد تماس ترامپ با رئیس جمهور روسیه گفت: «رئیس جمهور آمریکا بار دیگر آمادگی خود را برای تلاش برای پایان سریع جنگ و یافتن راه حل‌هایی برای غلبه بر بحران تأیید کرد.»

اوشاکوف که این گفت‌و‌گو را «کاری و کاملاً سازنده» توصیف کرد، گفت که روسیه به دنبال «یک راه حل سیاسی-دیپلماتیک برای این درگیری، با توجه به رویکرد اساسی روسیه» است.

اوشاکوف کی یف و متحدان اروپایی آن را به «تأکید بر گسترش و حتی تشدید درگیری و تروریسم علیه غیرنظامیان» متهم کرد. او به حملات دوربرد اوکراین به اهداف روسی، عمدتاً مرتبط با صنعت نفت اشاره می‌کرد که باعث کمبود سوخت در چندین منطقه روسیه شده است.

اوشاکوف گفت پوتین «وضعیت واقعی میدان نبرد را به تصویر کشید، جایی که نیرو‌های مسلح روسیه با اطمینان در حال پیشروی هستند و یکی پس از دیگری مناطق را آزاد می‌کنند.»

فرماندهان روسی روز جمعه به پوتین اطلاع دادند که نیرو‌های مسکو شهر مهم و استراتژیک کوستیانتینیفکا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین را تصرف کرده‌اند.

روز شنبه، زلنسکی و ستاد کل اوکراین این ادعا را رد کردند و گفتند که نیرو‌های کی یف هنوز کنترل شهر را در دست دارند. روسیه گفته است که هر راه حلی باید شامل کنترل کامل مسکو بر منطقه دونباس باشد.

اوشاکوف به نقل از ترامپ گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان واشنگتن، به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه خواهند داد و آماده‌اند تا سفر دیگری به مسکو داشته باشند.

تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده عملاً متوقف شده است، زیرا واشنگتن بر ایران متمرکز شده است.

اوشاکوف گفت پوتین در طول مکالمه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده در مناقشه ایران "اجازه دهد تا راه‌حل‌های بلندمدت مورد قبول طرفین در مورد مسائل کلیدی یک توافق پیدا شود. "

اوشاکوف گفت پوتین همچنین به ترامپ یادآوری کرد که دعوتنامه‌ای برای سفر به مسکو دارد.

زلنسکی در حساب تلگرامی خود گفتگویش با رئیس جمهور آمریکا را «بسیار خوب» توصیف کرد، از جمله بحث در مورد خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری (۷۴۶ مایلی) جنگ.

او گفت: «چشم‌انداز واقعی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد و عزم آمریکا معنای حیاتی خواهد داشت.» زلنسکی گفت که او و ترامپ توافق کردند که در نشست ناتو به گفت‌و‌گو‌ها ادامه دهند.

منبع: رویترز