باشگاه خبرنگاران جوان - خراسان جنوبی این روزها در آستانه یکی از گستردهترین عملیاتهای خدمترسانی مردمی و اداری قرار گرفته است؛ عملیاتی که از مرزهای شرقی استان تا مسیرهای منتهی به مشهد مقدس امتداد یافته و با محوریت شهرستانهای مرزی بهویژه نهبندان، جلوهای تازه از همافزایی دستگاههای اجرایی، گروههای جهادی و مردم را به نمایش گذاشته است. در این میان، نهبندان بهعنوان دروازه ورودی زائران از جنوب شرق کشور، نقش کلیدی در مدیریت و پشتیبانی این حرکت عظیم بر عهده دارد.
نهبندان؛ دروازه خدمترسانی به کاروانهای زائر
فرماندار نهبندان با اشاره به آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی شهرستان اظهار کرد: با تأکید استاندار خراسان جنوبی، همه مجموعههای اداری و خدماتی از هفتههای گذشته برای فراهم کردن شرایط مناسب خدمترسانی به زائران بسیج شدهاند تا عبور کاروانها از این مسیر بدون مشکل انجام شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از زائران استان سیستان و بلوچستان و همچنین زائران کشور پاکستان که عازم مشهد مقدس هستند، از محور نهبندان عبور میکنند و همین موضوع جایگاه این شهرستان را در شبکه خدمترسانی استان برجستهتر کرده است.
استقرار نیروهای امدادی و خدماتی در محورهای مواصلاتی
بر اساس اعلام مسئولان شهرستان، مجموعهای از خودروهای یدککش، نیروهای اورژانس، تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، پلیس راه و فرماندهی انتظامی بهصورت شبانهروزی در مسیرهای مواصلاتی مستقر شدهاند.
این نیروها مأموریت دارند در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز احتمالی، خدمات فوری و تخصصی را به زائران ارائه کنند تا مسیر سفر آنان به مشهد مقدس با کمترین دغدغه ادامه یابد.
سرایان؛ اعزام جهادگران و ثبتنام گسترده مردمی
در کنار نهبندان، شهرستان سرایان نیز با برنامهریزی گسترده وارد میدان خدمترسانی شده است. فرماندار سرایان از ثبتنام بیش از ۴ هزار نفر از اهالی شهرستان برای حضور در مراسم مشهد مقدس خبر داد و گفت: این استقبال نشاندهنده مشارکت جدی مردم در این حرکت معنوی است.
وی افزود: ۸ موکب خدماتی شامل ۵ موکب پذیرایی و ۳ موکب پخت نان و توزیع غذا در مشهد مقدس مستقر خواهند شد. همچنین ۹ گروه جهادی متشکل از ۲۰۰ نفر در حوزههای پشتیبانی، پختوپز و خدمات میدانی فعالیت خواهند کرد.
بسیج کامل دستگاهها در سطح استان
در سطح استان، تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی با هماهنگی استانداری در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با صدور اطلاعیهای از استمرار فعالیت بیمارستانها، مراکز درمانی و پایگاههای امدادی خبر داده و تأکید کرده است که ارائه خدمات به زائران و شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
همچنین بخشهای درمانی، پاراکلینیکی و اورژانس در مسیرهای مواصلاتی استان بهصورت ویژه فعال هستند تا پوشش کامل سلامت در ایام تردد زائران فراهم شود.
نقش پررنگ مواکب و ظرفیتهای مردمی
در کنار دستگاههای رسمی، نقش موکبهای مردمی در این عملیات گسترده بسیار برجسته است. از شهرستان قائنات تا سربیشه، از طبس تا نهبندان، و از زیرکوه تا سرایان، دهها موکب در مسیرهای رفت و برگشت زائران مستقر شدهاند.
این مواکب وظیفه پذیرایی، اسکان موقت، توزیع غذا و ارائه خدمات فرهنگی را بر عهده دارند و با مشارکت خیرین، هیئتهای مذهبی و گروههای جهادی اداره میشوند.
استاندار خراسان جنوبی؛ هر خانه یک موکب
استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد هماهنگی، با تأکید بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای استان گفت: مردم باید با پذیرایی از زائران، جلوهای از ارادت خود را به نمایش بگذارند و هر خانه در خراسان جنوبی میتواند یک موکب باشد.
وی همچنین بر استقرار نمایندگان تامالاختیار کمیتههای اسکان، اعزام، هلالاحمر، بهداشت و رسانه در مشهد مقدس تأکید کرد و خواستار مستندسازی دقیق تمامی اقدامات شد.
قائنات و سربیشه؛ توسعه ظرفیتهای اسکان و پذیرایی
در شهرستان قائنات نیز ۲۹ موکب برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است. همچنین ظرفیت اسکان هزاران نفر در مدارس، حسینیهها و اماکن مذهبی در مشهد و داخل شهرستان آمادهسازی شده است.
در سربیشه نیز ۸ موکب در سطح شهرستان و ۳ موکب در مشهد مقدس فعال خواهند شد و ظرفیت اسکان بیش از ۲۵۰۰ نفر برای زائران پیشبینی شده است.
خراسان جنوبی در مدار خدمت
مجموعه اقدامات انجامشده در نهبندان، سرایان، قائنات، سربیشه و سایر شهرستانهای استان نشان میدهد خراسان جنوبی در این ایام به یک شبکه منسجم خدمترسانی تبدیل شده است؛ شبکهای که از مرزهای شرقی تا مسیرهای منتهی به مشهد مقدس امتداد دارد و با مشارکت مردم و دستگاهها، جلوهای از همدلی، ایثار و خدمت را به نمایش گذاشته است.
در این میان، نهبندان بهعنوان دروازه اصلی ورود زائران از جنوب شرق کشور، نقشی محوری در این مأموریت بزرگ بر عهده دارد و به نماد آمادگی و همافزایی خراسان جنوبی در مسیر خدمترسانی تبدیل شده است.
منبع: تسنیم