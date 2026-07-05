مهاجمان آرژانتین و فرانسه رقابت نزدیکی برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان امباپه در دیدار فرانسه و پاراگوئه تک گل خروس‌ها را به ثمر رساند تا دوباره با مسی ستاره آرژانتینی در صدر جدول آقای گلی شریک شود. لیونل مسی و کیلیان امباپه هر کدام ۷ گل به ثمر رساندند.



ارلینگ هالند از نروژ و هری کین از انگلیس هر کدام با ۵ گل در رتبه دوم و پس از امباپه و مسی قرار گرفتند.



عثمان دمبله فرانسوی، وینیسیوس جونیور برزیلی، اویارزابال از اسپانیا و اسماعیل سار از سنگال نیز با ۴ گل در رتبه‌های بعدی قرار دارند و تنها بازیکن سنگال دیگر فرصتی برای گلزنی ندارد و مابقی مدعیان می‌توانند در مرحله بعدی بازی‌ها گل‌های خود را افزایش دهند.