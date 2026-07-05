مهاجمان آرژانتین و فرانسه رقابت نزدیکی برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان امباپه در دیدار فرانسه و پاراگوئه تک گل خروس‌ها را به ثمر رساند تا دوباره با مسی ستاره آرژانتینی در صدر جدول آقای گلی شریک شود. لیونل مسی و کیلیان امباپه هر کدام ۷ گل به ثمر رساندند. 

ارلینگ هالند از نروژ و هری کین از انگلیس هر کدام با ۵ گل در رتبه دوم و پس از امباپه و مسی قرار گرفتند.

عثمان دمبله فرانسوی، وینیسیوس جونیور برزیلی، اویارزابال از اسپانیا و اسماعیل سار از سنگال نیز با ۴ گل در رتبه‌های بعدی قرار دارند و تنها بازیکن سنگال دیگر فرصتی برای گلزنی ندارد و مابقی مدعیان می‌توانند در مرحله بعدی بازی‌ها گل‌های خود را افزایش دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال فرانسه ، تیم فوتبال آرژانتین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
فقط مسی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
انشاالله قسمت امباپه که انسان وازاده اس بشه نه مسی صهیونی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
دیگه باید به جوان تر ها راه بدهند . امپابه شایسته تر است .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
خدا کنه مسی صهیونیسم بهش نرسه
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