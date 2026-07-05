باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه اتوبوسهای شرکت واحد از ساعت ۱۹ روز -جمعه ۱۲ تیرماه- در ایستگاههای پیشبینی شده مستقر بودند، اظهار کرد: اتوبوسها زائران را از پارکینگهای احداث شده در مبادی ورودی به نزدیکترین ایستگاههای مترو و مصلی منتقل میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تمام خطوط تندرو در تهران فعال است، یادآور شد: از روز جمعه خط ۱۰۹ به دو خط گردشی از ایستگاه جوانمرد قصاب تا ایستگاه کرمان و از پایانه لاله به پل جانبازان تبدیل شده و این روند تا پایان مراسم وداع ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین تصریح کرد: در خط ۱۰۵ نیز در حلقه نخست از ایستگاه علم و صنعت تا پل سید خندان و در حلقه دوم از پل علم و صنعت در بزرگراه صیاد شیرازی مشغول به خدماترسانی هستند. فعالیت سایر خطوط تندرو برای مراسم وداع به صورت عادی در حال انجام است.
علیزاده با بیان اینکه به جز خطوط تندرو، خطوط گردشی در ۴۲ نقطه پیشبینی شده است، گفت: این اتوبوسها زائران را از نقاط مختلف سطح شهر و پارکینگها به نزدیکترین معبر به مصلی تهران میرسانند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: از این تعداد نزدیک به ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرهای مختلف برای جابجایی زائران در سطح شهر به تهران آمدهاند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون کمبودی از لحاظ تعداد اتوبوسهای نداشتیم و همین تعداد دستگاه در حال حاضر برای تردد هموطنان در این ایام کفایت میکند.