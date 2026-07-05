تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل استرالیا، نخستین برد خود را در این رقابت‌ها ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران از ساعت ۶:۳۰ دقیقه به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یابد.

شاگردان اکرم قهرمانی در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شدند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شوند.

آیدا باقرنیا، یکتا کثیری، ملینا غفرانی، ثنا نقی پور، ستایش نصر اصفهانی، النا همایونی راد و عسل ولی پور ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، الینا لطفی‌نیا لداری، فاطمه همایون، تارا شکی و سما یحیی پور دیگر بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند (ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران فردا (دوشنبه پانزدهم تیر) برای کسب رتبه‌های نهم تا دوازدهم به میدان می‌رود.

برچسب ها: والیبال ، والیبال دختران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناصر بختیاری
۱۳:۳۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
سلام ؛ در چه مسابقاتی؟
۰
۰
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United States of America
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۴ تير ۱۴۰۵
افرین دختران
۱
۳
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