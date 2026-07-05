فدراسیون فوتبال از تمامی خانواده فوتبال، باشگاه‌ها و هواداران خواست تا با حضور منسجم در مراسم بدرقه رهبر انقلاب، همبستگی خود را نشان دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که هنوز تصاویر به‌یادماندنی روز شنبه، آن دریای بی‌کران حضور مردمی در مصلای امام خمینی (ره) پایتخت و آن حماسه عظیم بدرقه قائد شهید در ذهن و قلب همه ما زنده است، کاروان خانواده بزرگ فوتبال در روز یکشنبه هم در این میدان بزرگ حضوری فعال و گسترده خواهد داشت.

آنچه روز شنبه در مصلای امام خمینی (ره) رخ داد، حضوری باشکوه و نشان دادن وحدت، عشق و ارادت یک ملت به رهبر و قائد خویش بود. میلیون‌ها ایرانی با چشمانی اشک‌بار، قلب‌های شکسته و دل‌هایی آکنده از غیرت و تعصب، آمدند تا بگویند «ما هستیم». این صحنه‌های بی بدیل، بار دیگر به جهان و جهانیان نشان داد که این مردم بزرگوار، در سختی‌ها متحدتر و استوارتر از همیشه در کنار هم قرار می‌گیرند. اکنون و در تداوم آن حضور حماسی روز شنبه، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از آحاد خانواده فوتبال کشور در هیات‌های فوتبال سراسر کشور، باشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و هواداران میلیونی این رشته ورزشی دعوت می‌کند تا در روز‌های آتی نیز با حضوری پرشور، منسجم و متحد، در مراسم بدرقه آقای شهید، قائد امت، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) شرکت کنند و همچنان استوارانه و یکصدا فریاد بزنند «باید برخاست» ... آری! باید برخاست.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، فوتبال
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