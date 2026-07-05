رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد واشنگتن قصد کشتن رهبران ایران را ندارد، زیرا این کار ادامه مذاکرات با تهران را غیرممکن می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت اکسیوس به نقل از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد واشنگتن قصد کشتن رهبران ایران را ندارد، زیرا این کار ادامه مذاکرات با تهران را غیرممکن می‌سازد.

این وب‌سایت گزارش داد: «ترامپ به اکسیوس گفت که مراسم وداع با سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران که در نخستین روز تجاوز آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک ترور شد، را دنبال می‌کند.» ترامپ در پاسخ به سوالی درباره امکان حمله به مقامات ایرانی به اکسیوس گفت: «همه آنها آنجا هستند. یک تیر!، اما ما قصد انجام این کار را نداریم، زیرا در آن صورت کسی برای مذاکره نخواهیم داشت.»

به ادعای رئیس جمهور آمریکا، ایران «التما‌س می‌کند که توافق کند.» 

ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا به دلیل مراسم رهبر شهید ایران ، یک هفته مذاکرات را متوقف کرده است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه گزارش داد که مقامات فعلی و پیشین ایالات متحده معتقد بودند که اسرائیل ممکن است در جریان مذاکرات حساس آتش‌بس در بهار امسال، برنامه‌ای برای ترور مذاکره‌کنندگان ارشد ایران را در دست داشته باشد.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که واشنگتن نگران بود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، زمانی که مذاکرات در آوریل آغاز شد، ممکن است هدف قرار گیرند.

مراسم وداع رهبر شهید ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل شهید شد، از ۳ ژوئیه در تهران آغاز شد. هیئت‌های بلندپایه از حداقل ۱۰۰ کشور در این مراسم بزرگداشت شرکت می‌کنند. روسیه نیز دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت را اعزام کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایران
۱۳:۱۱ ۱۵ تير ۱۴۰۵
انشاالله به زودی خوراک مور و ملخ ها میشی
و خبر نفله شدنت باعث شادی مردم جهان میشه
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۱۵ تير ۱۴۰۵
خفه شو حروم زاده کودک آزار کودک خوار شانس آوردی دنیا حساب کتاب نداره عدالتی وجود نداره و گر نه توی کثافت حرومی تا حالا به سزای کارات میرسیدی
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
تو که راست میگی
اگه میتونستی نمیذاشتی یه ایرانی زنده بمونه
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۴ تير ۱۴۰۵
اافاقا قصد جون همه اشون رو دارین و در نهایت هم نقشه اتون رو عملی میکنین
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۴ تير ۱۴۰۵
متاسفانه هر وقت اراده کرده همه رو زده

متاسفانه ما واقع بین نیستیم از اینکه چقدر حفره هست بین مسئولین وجناحها واونا هم از این مورد نهایت استفاده رو میکنن
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ابله میدونی که جرات زدن نداری. پس دهن نجست و ببند
۱۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
قبلی رو کی زد؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
نمی دانم بااین رجز خوانی آنهم در وسط مذاکره و مراسمی که در ایران برقراره ، چرا هنوز سران ما امید به توافق و مذاکره دارند . نمی‌خواهید بیداربشید وبفهمید که آمریکا ملعون و مکار است .
توافق و قول وقرار بدون رضایت رهبر ومردم 🟰
حراج شرف و زیرپا گذاشتن خون رهبرشهید ودیگر شهدا
۴
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
امیدوارم که دست انتقام خدا زودتر این جانیان را به سزای اعمال ننگین شان برساند و همه مردم عالم طعم شیرین زندگی کودکانه زیر بیرق حجت خدا را بچشند.
# مرگ بر آمریکا
# مرگ بر اسرائیل
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۴ تير ۱۴۰۵
چه قدر زر میزنی.
بشین منتظر مرگت باش.
گرچه همین الان هم مرده متحرکی بیش نیستی.
۴
۲۵
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۴ تير ۱۴۰۵
جای تاسف است که دنیا هرج و مرج شده و هیچکس
دیگر جایگاه خود را نمی‌ شناسد.
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
این حرام زاده گان قاتل مگه راستگو هستند که حرفشان را باور کنیم ؟!
۳
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۲۰ ۱۴ تير ۱۴۰۵
قمار باز حرومزاده
۳
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۴ تير ۱۴۰۵
بخدا سوگند خون پاک این رهبر ودانش اموزان بیگان روزگاری برایتان رقم بزند که سنگ بیابان به حالتان بگرید
۲
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
بهزادغیبی
۱۳:۰۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
رئیس جمهور یک کشور چقدر باید سخیف باشد که اینگونه مثل یک بی سواد ورراجی کند
۳
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
جواد شاملو
۱۳:۰۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
تو غلط می کنی حرامزاده.
۳
۳۴
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۱۲۳
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