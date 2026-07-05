باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت اکسیوس به نقل از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داد واشنگتن قصد کشتن رهبران ایران را ندارد، زیرا این کار ادامه مذاکرات با تهران را غیرممکن می‌سازد.

این وب‌سایت گزارش داد: «ترامپ به اکسیوس گفت که مراسم وداع با سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران که در نخستین روز تجاوز آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک ترور شد، را دنبال می‌کند.» ترامپ در پاسخ به سوالی درباره امکان حمله به مقامات ایرانی به اکسیوس گفت: «همه آنها آنجا هستند. یک تیر!، اما ما قصد انجام این کار را نداریم، زیرا در آن صورت کسی برای مذاکره نخواهیم داشت.»

به ادعای رئیس جمهور آمریکا، ایران «التما‌س می‌کند که توافق کند.»

ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا به دلیل مراسم رهبر شهید ایران ، یک هفته مذاکرات را متوقف کرده است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه گزارش داد که مقامات فعلی و پیشین ایالات متحده معتقد بودند که اسرائیل ممکن است در جریان مذاکرات حساس آتش‌بس در بهار امسال، برنامه‌ای برای ترور مذاکره‌کنندگان ارشد ایران را در دست داشته باشد.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که واشنگتن نگران بود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، زمانی که مذاکرات در آوریل آغاز شد، ممکن است هدف قرار گیرند.

مراسم وداع رهبر شهید ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل شهید شد، از ۳ ژوئیه در تهران آغاز شد. هیئت‌های بلندپایه از حداقل ۱۰۰ کشور در این مراسم بزرگداشت شرکت می‌کنند. روسیه نیز دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت را اعزام کرد.

منبع: تاس