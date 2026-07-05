دبیرکمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید در خراسان رضوی از افزایش ظرفیت اسکان به ۱.۷ میلیون نفر خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شاد، دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی از آمادگی کامل زیرساختهای اسکان و پشتیبانی برای میزبانی از زائران خبرداد و اظهارکرد:ظرفیت اسکان در مشهد با آمادهسازی نزدیک به ۸ هزار مرکز اقامتی در سطوح رسمی، موقت و اضطراری، به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-شب افزایش یافته است.
وی افزود: این ظرفیت با مشارکت گسترده مردمی و از طریق پویشهای «هر خانه یک زائرسرا»، «مسجدنا» و «هممحله امام رضا (ع)» فراهم شده و زائران برای دریافت راهنمایی میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه پاسخگویی ۰۵۱۳۷۰۴۵ تماس بگیرند.
شاد همچنین با اشاره به تمهیدات خدماتی گفت: یکهزار و ۵۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی در پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر میشوند تا خدمات پذیرایی، فرهنگی، راهنمایی و درمانی ارائه کنند.
به گفته وی، تأمین مستمر برق، آب و سوخت نیز با استقرار ۱۵۰ تانکرهای ثابت و سیار و سامانههای پشتیبان، بدون وقفه انجام خواهد شد.
مدیریت تردد، زیرساختهای شهری و حمل و نقل
دبیرکمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید در خراسان رضوی از آمادگی کامل ناوگان حملونقل و زیرساختهای شهری برای برگزاری مراسم بدرقه امام شهید ایران در مشهد خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران و مدیریت سفرهای درونشهری و برونشهری پیشبینی شده است.
شاد اظهارکرد: از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه، خدمات مترو و اتوبوس بهصورت رایگان در اختیار زائران قرار میگیرد و برای جابهجایی زائران، ۲ هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در قالب ۱۷۲ خط، ۱۵۰ دستگاه ون و ۳ خط قطار شهری با ۱۶۰ واگن در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: برای مدیریت خودروهای شخصی نیز ۷۴ پارکینگ عمومی، ۴۰ پارکینگ خصوصی، ۱۳ پارکسوار و ۴ توقفگاه پیشبینی شده است. وی همچنین از آمادهسازی ۷۵ مجتمع خدماتی و نمازخانه بینراهی و مرمت ۱۷۰ کیلومتر از محورهای منتهی به مشهد خبر داد.
دبیرکمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: محدودیتهای ترافیکی به صورت مقطعی خواهد بود و اطلاعات دقیق مسیرها و پارکینگها از طریق نرم افزارهای «نشان» و «بلد» به صورت برخط در دسترس خواهد بود.
تامین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار
شاد، از برنامهریزی گسترده برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: بهمنظور پاسخگویی به نیاز شهروندان و زائران، زنجیره تأمین اقلام ضروری بدون وقفه فعال خواهد بود.
وی افزود: بر اساس تمهیدات پیشبینیشده، روزانه ۹۰۰ تن مرغ گرم و ۲۵۰ تن گوشت قرمز گرم در بازار عرضه میشود. همچنین بیش از ۲ هزار تن مرغ منجمد و ۱۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد نیز بهعنوان ذخایر راهبردی برای توزیع آماده شده است.
دبیرکمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید در خراسان رضوی با اشاره به تداوم فعالیت مراکز عرضه کالا تصریح کرد: کشتارگاهها، میادین میوه و ترهبار و واحدهای صنفی کشیک در تمام ساعات به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
به گفته شاد، برای رصد مستمر بازار نیز حدود ۵۰۰ بازرس اصناف و گشتهای مشترک نظارتی بهصورت شبانهروزی بر قیمتها، کیفیت خدمات و روند عرضه کالا نظارت خواهند کرد.
منبع: تسنیم