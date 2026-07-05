معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در بازدید از اتاق عملیات خرید تضمینی گندم استان، عملکرد اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی گلستان در اجرای این طرح را رضایت‌بخش دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عبدالعلی کیان با اشاره به پیگیری مستمر پرداخت مطالبات گندم‌کاران، گفت: دولت در تلاش است مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود و این موضوع به‌صورت روزانه در استان دنبال می‌شود.

کیان‌مهر افزود: با برنامه‌ریزی و تدابیر اتخاذشده، شرایط مناسبی برای تحویل گندم فراهم شده و تلاش شده است کشاورزان با کمترین مشکل محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.

معاون استاندار گلستان با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: با هرگونه تخلف در حوزه خرید، نگهداری و توزیع گندم برخورد قاطع خواهد شد و متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و پایش مستمر ذخایر گندم تأکید کرد و گفت: از متخلفان حمایت نمی‌کنیم، اما در عین حال حفظ تولید و استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی و اشتغال موجود از اولویت‌های استان است.

کیان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های اخیر، مدیریت گندم و آرد در استان به‌خوبی انجام شد و روند تأمین و توزیع بدون مشکل ادامه یافت.

برچسب ها: خرید تضمینی ، گندم
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