باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه و محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های پایتخت، محور قدیم بومهن – تهران در محدوده جاجرود و آزادراه قم – تهران در حدفاصل قیصرآباد تا شکرآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این محور‌ها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی در جریان است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مورد نظر را بررسی کنند.