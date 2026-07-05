جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی ورودی‌های پایتخت و محور‌های اصلی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه و محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های پایتخت، محور قدیم بومهن – تهران در محدوده جاجرود و آزادراه قم – تهران در حدفاصل قیصرآباد تا شکرآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این محور‌ها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی در جریان است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مورد نظر را بررسی کنند.

برچسب ها: ترافیک ، فراجا
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