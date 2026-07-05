مصلای امام خمینی (رضوان الله علیه) در تهران برای مراسم وداع با رهبر شهید به دریایی مواج از انسانیت تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در صحنهای که در خاطره ملت و آزادیخواهان جهان حک خواهد شد، مصلای امام خمینی (رضوان الله علیه) در پایتخت ایران، تهران، به دریایی مواج از انسانیت تبدیل شده است. میلیونها نفر از تهران و استانهای مختلف، به همراه هیئتهایی از دهها کشور برای شرکت در مراسم وداع آخر با رهبر ملت و امام مستضعفان، آیتالله العظمی سید علی خامنهای شهید گرد هم آمدهاند. او در حالی که رهبری پروژه استقلال، عزت و آزادی را بر عهده داشت، در مقابله با سلطه، استوار در مسیر عاشورا، اسلام و انقلاب به شهادت رسید.
از ساعات اولیه قبل از طلوع آفتاب، جمعیت عزاداران به سمت مصلای سرازیر شدند. درها به روی انبوه مردمی که از شب قبل صف کشیده بودند، گشوده شد و در فضایی آکنده از غم، غرور و ایمان، تلاوت قرآن کریم و مرثیه سرایی برای امام حسین (ع) آغاز شد. واضح بود که این حضور صرفاً شرکت در یک مراسم وداع نبود، بلکه اعلام مردمی ادامه راهی بود که امام شهید در طول دههها رهبری و مبارزه تجسم آن بود.
مراسم وداع شاهد حضور گسترده اقشار مختلف جامعه است؛ از علما و دانشجویان گرفته تا کارگران، کشاورزان و دانشجویان دانشگاهها و همچنین خانوادههای شهدا و رزمندگان مقاومت، علاوه بر مقامات ارشد کشور، رهبران نظامی و شخصیتهای مختلف بینالمللی، که همگی برای ادای احترام به رهبری که نامش مترادف با انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است، آمدهاند.
در مراسم وداع، پرچمهای عزا در کنار پرچمهای قرمز با شعار «انتقام حسین» برافراشته شدند، صحنهای که تداعیگر معانی عاشورا و پیوند مکتب امام حسین (علیه السلام) با راه امام شهید بود؛ امامی که همواره تأکید میکرد مقاومت نه تنها یک گزینه سیاسی بلکه امتداد رویکرد حسینی در مقابله با بیعدالتی و استکبار است.
شعار وفاداری به انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر آن، امام سید مجتبی خامنهای در سراسر مصلی طنینانداز شد. این شعارها بر تعهد به مسیر استقلال و آمادگی برای ادامه راه امام شهید تا رسیدن به اهداف ملت تأکید داشت.
شرکت در این مراسم محدود به ایرانیان نیست. در مراسم وداع، هیئتهای رسمی و مردمی از دهها کشور و همچنین شخصیتهای سیاسی، مذهبی و روشنفکری حضور دارند که برای تسلیت و ابراز احترام به نقشی که امام شهید در دفاع از آرمانهای ملت به ویژه آرمان فلسطین و حمایت از مقاومت ایفا کرد، حضور دارند.
بسیاری از شرکتکنندگان این حضور بینالمللی را بازتابی از جایگاه امام شهید در آگاهی اسلامی و جهانی دانستند، به عنوان شخصیتی که نفوذش فراتر از مرزهای ایران و در عرصههای مختلف اسلامی گسترش یافته بود.
شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء در عراق، در مصاحبهای اختصاصی با العهد نیوز، در توصیف صحنه وداع اظهار داشت: «آنچه امروز در سطح جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، صرفاً تشییع پیکر امام و شهید ملت نیست، بلکه بیعت و یک همهپرسی عملی در مورد ادامه این محور و این مسیر مقاومت است که توسط امام خمینی (رضوان الله علیه) ترسیم و توسط امام خامنهای (رضوان الله علیه) ادامه یافت. انشاءالله این همهپرسی به زودی به ثمر خواهد نشست.»
وی افزود: «و من این را میگویم: دشمن نمیتواند تصور کند که وقتی سرها و اسیران را آوردند و وارد کاخ ستمگران شدند، میگویم: از اینجا، فصل جدیدی آغاز شد. از این روز به بعد و با این مشارکت گسترده بینالمللی، شاهد فصل جدیدی هستیم که در آن ستمگران و مستکبران از نظر اخلاقی شکست خوردهاند و جمهوری اسلامی از نظر اخلاقی در مقیاس جهانی پیروز شده است.»
علی ابوشاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای اختصاصی در مورد مراسم وداع و تشییع پیکر امام مظلومان شهید به وبسایت خبری العهد گفت: «این انتظار میرفت، زیرا این مرد بزرگ، رهبر شهید، امام خامنهای، تنها نماینده ایران نیست و نه نماینده اعراب و مسلمانان، بلکه نماینده همه آزادگان جهان امروز و همه ستمدیدگان است. بنابراین، امروز همه مردم ایران در این سوگواری باشکوه شرکت میکنند. در واقع، خود فلسطین امروز به عنوان نمادی از مقاومت حضور دارد.»
وی افزود: «امروز، ما، به عنوان مقاومت فلسطین، به اینجا آمدهایم تا به این مرد که همیشه برای ما نماد بوده است، نماد ایمان، نماد آگاهی، نماد انقلاب، تسلیت بگوییم. این مثلث - ایمان، آگاهی و انقلاب - در این شخصیت تجسم یافته بود و او همیشه الگویی برای آزادگان بوده است. میراث او، به خواست خدا، در آینده نیز باقی خواهد ماند.»
وی گفت: «او از نظر جسمی رفته است، اما از نظر روح، اندیشه و مواضع شجاعانه زنده است. روح این رهبر شجاع در نسلهای انقلابی زنده خواهد ماند. او کسی است که این نشان بزرگ را به جا خواهد گذاشت و در این پیروزی بزرگ که جمهوری اسلامی علیه استکبار آمریکا به دست آورده است، به پیروزی خواهد رسید.»
در طول ساعات وداع، شهروندان با پیکر پاک، اشکهایی که از گونههایشان جاری بود و احساس فقدان آمیخته با غرور، در صحنهای که عمق پیوندی را که مردم را به رهبرشان متصل میکرد، مجسم میکرد، وداع کردند.
حضور تعداد زیادی از جوانان و کودکان چشمگیر بود. آنها تصاویری از امام شهید، سید علی خامنهای و امام سید مجتبی خامنهای را حمل میکردند و پرچم ایران، پرچمهای مقاومت و پرچم «یا لثارات الحسین» را برافراشتند و تأکید کردند که نسلهای جدید همان میراثی را که امام شهید در طول سالهای رهبری خود بنا نهاد، به دوش میکشند.
در طول مراسم، صدای قاریان با مرثیههای امام حسین و سرودهای میهنی و انقلابی طنینانداز شد، در حالی که دعاها و تلاوت قرآن کریم در صحنهای که معنویت با غرور ملی در هم آمیخته بود، اوج گرفت.
بسیاری از شرکتکنندگان تأکید کردند که امام شهید نه تنها رهبر ایران، بلکه نمادی از پروژه استقلال نیز بود. آنها بر اهمیت مقابله با هژمونی غرب و صهیونیست تأکید کردند و گفتند که خون ریخته شده او به ملت قدرت تازهای برای ادامه مسیر مقاومت خواهد بخشید.
آنها تأکید کردند که چالشهای پیش روی منطقه نیازمند وحدت و همبستگی بیشتر است و میراث امام شهید در قلب مبارزان آزادی زنده خواهد ماند.
شرکتکنندگان ابراز اطمینان کردند که انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی شده است، مرحلهای که با وفاداری به راه امام شهید تعریف میشود. آنها تأیید کردند که میلیونها نفری که برای وداع با او آمدند، پیام روشنی فرستادند مبنی بر اینکه مردم ایران از انتخاب خود عقبنشینی نخواهند کرد.
خانوادههای شهدا نیز در صحنهای حضور داشتند که نمادهای فداکاری در تاریخ جمهوری اسلامی را گرد هم آورده بود. حاضران با ابراز تسلیت و صبر، تأکید کردند که مکتب شهادت همواره منبع قدرت ملت بوده است.
در حالی که مراسم وداع ادامه دارد، میادین مصلای امام خمینی (رضوان الله علیه) و اطراف آن مملو از میلیونها نفری است که تصاویر امام شهید را در دست دارند و شعارهای وفاداری و تداوم سر میدهند. به نظر میرسید پایتخت، تهران، روزهای فوقالعادهای را تجربه میکند که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند.
ناظران تأیید میکنند که این مشارکت گسترده مردمی، در کنار حضور رسمی و بینالمللی، پیامی چندوجهی را نشان میدهد. از یک سو، این مشارکت نشاندهنده جایگاه عمیقی است که امام شهید، سید علی خامنهای، در قلب ایرانیان و مردم آزادیخواه دارد. از سوی دیگر، تأکید میکند که پروژه مقاومت و استقلال که او در طول رهبری مبارک خود از آن حمایت کرد، از پایگاه مردمی گسترده و وسیعی در داخل و خارج از کشور برخوردار است.
در این روزها، مصلای امام خمینی (رضوان الله علیه) به نمادی از وحدت ملی ایرانیان تبدیل شده است. در میان اشکها، فریادهای «الله اکبر» و شعارها، ایرانیان فصل جدیدی از وفاداری را رقم زده و تأیید می کنند که امام شهید در وجدان ملت باقی خواهد ماند و اصولی که او برای آنها زیست و به خاطر آنها شهید شد، در قلب نسلهای آینده زنده خواهد ماند.
منبع: العهد