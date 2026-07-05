معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خبر داد

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در حاشیه نشست قرارگاه اربعین حسینی در محل پایانه مرزی شلمچه گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مساحت پارکینگ شلمچه با افزایش ۱۸ هکتاری به ۱۱۰ هکتار افزایش می‌یابد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان که از پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد، افزود: این پایانه مرزی به طور کامل بازسازی شده است.

حیاتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های مسیرهای منتهی به مرز تأکید کرد: ساماندهی ورودی میدان مقاومت خرمشهر و جاده امام رضا در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، زمینه‌های لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی را در پایانه مرزی شلمچه فراهم کنند.