فرماندار اهواز، از تامین و تجهیز بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و خودرو‌های ون برای اعزام اقشار مختلف مردم به مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - علی بویری فرماندار اهواز با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام جمعیت زیادی از مردم این شهر به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: با حمایت استاندار خوزستان، و مجموعه معاونین وی، اقدامات لازم در دو حوزه اصلی «نقلیه و حمل‌ونقل» و «پشتیبانی» به‌عمل آمد و امکانات مورد نیاز برآورد و تأمین گردید.

او افزود: بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در اختیار اقشار مختلف مردم از جمله دانشگاهیان، دانشجویان، بسیجیان، سپاه امام حسین (ع) و سپاه امام علی (ع) در شرق و غرب اهواز، همچنین مساجد، مؤسسات فرهنگی و مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت نوبتی در طول روزهای گذشته، امروز و فردا شب عازم تهران خواهند شد.

آقای بویری با اشاره به مراسم بدرقه امشب، یادآور شد: این مراسم با محوریت ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) و فرمانداری، در محل استانداری خوزستان و در جوار مزار شهید گمنام برگزار شد که به دستور استاندار برنامه‌ریزی و اجرا گردید.

فرماندار اهواز در پایان با ابراز امیدواری نسبت به سفر ایمن کاروان‌ها، اضافه کرد: سوگواران مشتاق در مراسم باشکوه وداع و تشییع شرکت کرده و به‌سلامت به مرکز استان بازخواهند گشت.

برچسب ها: مراسم سوگواری ، اهواز
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