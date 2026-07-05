باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی ابراهیمی رئیس بیمارستان شهدای سلامت مصلی امام خمینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: تعداد داوطلبان زیادی برای فعالیت در این بیمارستان صحرایی اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، بر اساس آخرین آمارها تعداد ۵۵۰ نفر به این بیمارستان مراجعه کرده‌اند که بیشتر برای سرم تراپی بوده است.

مهدی ابراهیمی تاکید کرد: تعداد حضور پزشکان و پرستاران داوطلب از ۴۰۰ نفر فراتر رفته است. پیش بینی ما این بود که ۴۵ نفر پزشک و حدود ۲۰۰ نفر کادر سلامت برای این بیمارستان کافی است. وی تصریح کرد: تعداد مصدومان و مراجعه کنندگان ما کمتر از برآورد‌ها بود. امکانات و تجهیزات به میزان کافی است.

مهدی ابراهیمی ادامه داد: بیمارستان صحرایی شهدای سلامت برای خدمت رسانی به عزاداران در مصلی امام خمینی در نظر گرفته شده است.