برجسته‌ترین مرجع دینی بحرین، در بیانیه‌ای از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان «عالمی بزرگ، فقیهی برجسته، انقلابی عظیم و رهبری حکیم» یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - همزمان با آغاز مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، برجسته‌ترین مرجع دینی بحرین، با صدور بیانیه‌ای از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان «عالمی بزرگ، فقیهی برجسته، انقلابی عظیم، سیاستمداری آگاه، رهبری حکیم و از مردان آخرت» یاد کرد.

 او با اشاره به حضور گسترده میلیون‌ها نفر از داخل و خارج ایران در آیین بدرقه این شخصیت، تأکید کرد که او عمر خود را در راه اسلام، امت اسلامی و انسانیت صرف کرده است.

آیت‌الله قاسم، رهبر شهید را «بنده‌ای صالح» توصیف کرد که فقدانش دل‌های مؤمنان را اندوهگین ساخته و افزود که دنیا تنها زمانی به هدایت، خیر، امنیت، صلح و برادری انسانی دست می‌یابد که زمام امور در اختیار انسان‌هایی همچون او باشد. او همچنین با تمجید از نقش امام خمینی (ره) و آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای، تأکید کرد که این دو رهبر با تلاش برای بازگرداندن جامعه ایران به مسیر اسلام، راه نجات را نه فقط برای ملت ایران، بلکه برای همه ملت‌های جهان گشودند.

این مرجع دینی بحرین با اشاره به انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را ادامه‌دهنده راه، اندیشه و اخلاص پدر خود و امام خمینی (ره) دانست و در پایان، برای جمهوری اسلامی ایران، مقاومت اسلامی و امت اسلامی آرزوی پیروزی، عزت و نصرت الهی کرد.

منبع: اللؤلؤه 

برچسب ها: عیسی قاسم ، رهبر ایران ، شیعیان بحرین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۴ تير ۱۴۰۵
امام‌ خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان بخاطر حمايت از مردم‌ فلسطین و حمايت از لبنان و حمایت از مردم‌ عراق و حمايت از مردم‌ یمن و به‌خاطر خاطر حمايت از حقانيت مردم‌ ايران اسلامی به‌ شهادت رسید و شهيد شد. وبخاطر دفاع از حق وحقوق مسلمانان جهان شهيد شد. وجانش را فدای مسلمانان جهان کرد.
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