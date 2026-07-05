شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر تابستانه شهرستان گلپایگان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گلپایگان نگین سبز استان اصفهان، با طبیعتی دلنواز و تاریخی کهن همواره مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. این شهر که در دامنه کوهستان‌های سرسبز زاگرس مرکزی قرار گرفته، ترکیبی بی‌نظیر از آثار باستانی، معماری اصیل و چشم‌انداز‌های طبیعی خیره‌کننده را به نمایش می‌گذارد. هم اکنون که فصل تابستان فرا رسیده؛ مناظر چشم نواز این شهرستان زیبایی این شهرستان را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

گشت و گذاری تابستانه به گلپایگان

گشت و گذاری تابستانه به گلپایگان

گشت و گذاری تابستانه به گلپایگان

گشت و گذاری تابستانه به گلپایگان

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برچسب ها: مناظر گردشگری ، مناطق زیبا
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