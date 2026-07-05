باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گلپایگان نگین سبز استان اصفهان، با طبیعتی دلنواز و تاریخی کهن همواره مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. این شهر که در دامنه کوهستانهای سرسبز زاگرس مرکزی قرار گرفته، ترکیبی بینظیر از آثار باستانی، معماری اصیل و چشماندازهای طبیعی خیرهکننده را به نمایش میگذارد. هم اکنون که فصل تابستان فرا رسیده؛ مناظر چشم نواز این شهرستان زیبایی این شهرستان را دوچندان کرده است.
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منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان
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