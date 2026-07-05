باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شب شنبه در طول مراسم جشن آتش‌بازی روز استقلال آمریکا که توسط فروشگاه میسی برگزار می‌شد، آتش‌سوزی در پل بروکلین نیویورک رخ داد و تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شعله‌های آتش و دود از بخش‌هایی از این پل نمادین در حالی که آتش‌ از روی این پل بر فراز رودخانه ایست ریور پرتاب می‌شد، برخاست.

مقامات هنوز میزان خسارت وارده به پل را اعلام نکرده‌اند.

این حادثه در خلال نمایش آتش‌بازی سالانه روز استقلال میسی رخ داد، در حالی که آمریکا دویست و پنجاه‌مین سالگرد امضای اعلامیه استقلال را جشن می‌گرفت.

منبع: آناتولی