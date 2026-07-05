سی ان ان در گزارشی از حضور گسترده مردم در مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سی ان ان در پوششی زنده از مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر فقید انقلاب اعلام کرد که صبح در تهران، پایتخت ایران، آغاز شده است؛ جایی که هزاران عزادار برای دومین روز تشییع پیکر رهبر شهید ایران گرد هم آمده‌اند.

مراسم نماز صبح زود به وقت محلی در مصلی بزرگ امام خمینی تهران آغاز شد و با طلوع آفتاب، هزاران عزادار در بیرون مصلی برای ادای احترام جمع شده بودند.

صدای دعا از طریق بلندگو به گوش جمعیت می‌رسید و برخی به آرامی پرچم ایران را تکان می‌دادند. پس از آن نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان اقامه شد.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مصلای تهران
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