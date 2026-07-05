باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال افزایش چشمگیر حضور زائران و فراتر رفتن حجم تقاضای سفر از ظرفیت شبکه مترو، شرکت بهره‌برداری متروی تهران با به‌کارگیری حداکثر توان عملیاتی، مدیریت لحظه‌ای وضعیت ایستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، با توجه به ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های تقاطعی امام خمینی (ره) و تئاتر شهر، از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درخواست اعزام اتوبوس شد و هم‌اکنون اتوبوس‌ها وظیفه انتقال مسافران به مصلی را بر عهده دارند.

همچنین تعطیلی یا توقف موقت فعالیت برخی ایستگاه‌ها صرفاً با هدف حفظ ایمنی شهروندان و مدیریت بار ترافیک سفر انجام می‌شود و به محض عادی شدن شرایط، فعالیت این ایستگاه‌ها از سر گرفته خواهد شد.