باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عامیت آسا، مسئول پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، در گفت‌و‌گو با شبکه «آی‌۲۴ نیوز» اسرائیل اذعان کرد که مراسم باشکوه تشییع پیکر سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، «نشان‌دهنده قدرت ایران» است.

وی افزود که «این تشییع تأکید می‌کند که نظام در ایران همچنان کنترل خیابان را در دست دارد» و توانسته چنین جمعیت عظیمی را گرد هم آورد.

عامیت آسا همچنین اعتراف کرد که «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، واقعاً درک درستی از آنچه پیش روی خود دارد، ندارد» و علیرغم تجربیات اخیرش در خاورمیانه، «در مسیر اشتباه گام برمی‌دارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید ایران با وجود فشار‌های دیپلماتیک آمریکا برای کاهش حضور بین‌المللی، با مشارکت گسترده مردم از ایران و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر در حال برگزاری است. این مراسم که به مدت شش روز در نقاط مختلف ایران و عراق ادامه دارد، به عنوان نمادی از انسجام ملی و پیام‌آور قدرت سیاسی و نمادین جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

منبع: المیادین