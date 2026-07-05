باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خون بر شمشیر پیروز است + فیلم

انیمیشن لگویی وداع با رهبر شهید انقلاب با روایتی نمادین از مراسم وداع، مفاهیم ایثار، مقاومت و ماندگاری راه شهیدان را به تصویر می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی متفاوت از وداع مردم با رهبر شهید انقلاب در اثری کوتاه با زبان انیمیشن لگویی که مفاهیم ایثار، مقاومت و ماندگاری راه شهیدان را به تصویر می‌کشد را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
خون بر شمشیر پیروز است + فیلم
young journalists club

سردار رادان: دشمن ناگزیر قدرت مقاومت را درک خواهد کرد

خون بر شمشیر پیروز است + فیلم
young journalists club

نمایی از مصلای تهران ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید + فیلم

خون بر شمشیر پیروز است + فیلم
young journalists club

برشی از اقامه نماز بر پیکر پاک رهبر شهید انقلاب + فیلم

خون بر شمشیر پیروز است + فیلم
young journalists club

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha