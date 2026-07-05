باشگاه خبرنگاران جوان - یکشنبه ۱۴ تیر ماه ساعت ۱۷ فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «حسان» دانشجویی فلسطین الاصل و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش «هیام» عازم اردوگاه «جنین» در فلسطین اشغالی است. او قصد دارد پس از ازدواج برای ادامه تحصیل و زندگی به انگلستان بازگردد. جشن عروسی آنها در یک محفل کوچک، اما گرم برگزار میشود. با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه، آنان که در حال خروج هستند در ایست و بازرسی نیروهای اشغالگر از یکدیگر جدا میشوند. با بازداشت حسان و با ادامه حملات خشونت بار صهیونیستها به فلسطینیها او زخمی میشود.
جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران، فائق عرقسوسی، و ... در فیلم هیام با تهیه کنندگی مهدی همایون فر نقش آفرینی کردهاند.
«غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی حامد عنقا که روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصربهفرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته است، یکشنبه ساعت ۱۹ روانه انتن میشود.
بابک حمیدیان، مهران احمدی، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، فرهاد قائمیان، جعفر دهقان، هژیر سام، حسام محمودی، سامیه لک در این فیلم نقش آفرینی میکنند.
فیلم «مسافر ری» که توسط داوود میرباقری کارگردانی شده، همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، یکشنبه ساعت ۲۱ پخش میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، محمدرضا شریفی نیا و پروانه معصومی را نام برد.
مسافر ری، روایت کننده قرن سوم هجری، مقارن با خلافت عباسی و امامت امام هادی (ع) است. عبدالعظیم حسنی از شاگردان و مریدان امام هادی (ع) و مورد غضب خلیفه است. پس از تخریب بارگاه امام حسین (ع) در کربلا به دستور عمال خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادی (ع)، برای مهاجرتی طولانی به ایران و شهر ری میآید.
فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا یکشنبه ساعت ۲۳ پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر حملات شیمیایی مجروح شده به همراه گروهی از همرزمان خود برای درمان به آلمان اعزام میشود. لیلا خواهر سعید که سالهاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرش یونس زندگی میکند، سعید را میبیند و بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار میشود.
علی دهکردی، هما روستا، هانس نویمن، صادق صفایی، اصغر نقی زاده، پرویز شیخ طادی، مجید صفوی، نوربرت هانزیگ، نایکل گریل و آندریاس کورتز بازیگران این فیلم هستند.