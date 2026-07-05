مدیرعامل شرکت آبفای قم گفت:بهای آب مصرفی مواكب از محل انشعابات خانگی و غیرمسكونی در ایام تشییع امام شهید در قم رایگان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوانمهدی نظرزاده با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید در شهر قم اظهار کرد: با توجه به گستردگی حضور زائران و ضرورت تأمین پایدار و آسان آب مورد نیاز مواکب، شرکت آب و فاضلاب استان قم مجموعه‌ای از تمهیدات لازم را برای پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی در این مراسم پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: در راستای حمایت از مشارکت گسترده شهروندان در خدمت‌رسانی به زائران، چنانچه مواکب برای تأمین آب مورد نیاز خود از انشعابات آب منازل یا واحدهای غیرمسکونی استفاده کنند، در صورت اعلام قبلی به شرکت آب و فاضلاب استان قم، هزینه آب مصرفی مربوط به این ایام به طور کامل از سوی شرکت پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه این اقدام با هدف رفع دغدغه شهروندان و تسهیل مشارکت آنان در خدمت‌رسانی انجام می‌شود، تصریح کرد: این طرح زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر را فراهم می‌کند و شرکت آب و فاضلاب نیز خود را همراه و پشتیبان این حرکت ارزشمند مردمی می‌داند.

نظرزاده از مسئولان مواکب درخواست کرد پیش از بهره‌برداری از انشعابات آب منازل و واحدهای تجاری، هماهنگی‌های لازم را از طریق ستاد مردمی مواکب استان قم و شرکت آب و فاضلاب استان انجام دهند تا ضمن مدیریت مناسب شبکه توزیع، خدمات آبرسانی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب به مواکب و زائران ارائه شود.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قم با بسیج تمامی ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و پشتیبانی خود، آمادگی کامل برای تأمین آب پایدار و همراهی با خادمان و مواکب مردمی در مراسم باشکوه تشییع امام شهید را دارد.

منبع:روابط عمومی شرکت آبفای قم

برچسب ها: شرکت آبفای قم ، مراسم تشییع
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