مردم ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری، امروز در قالب کاروان‌های عزادار و خودجوش راهی تهران شدند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید سیدعلی خامنه‌ای(ره) حضور یابند و بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - امروز، مردم ولایت‌مدار این چهارمحال و بختیاری در حرکتی خودجوش و حماسی، با تشکیل کاروان‌های زیارتی، مسیر شهرکرد تا تهران را برای وداع آخر با مقتدای خود در پیش گرفتند.

از ساعات اولیه بامداد امروز، میدان‌های اصلی شهرکرد و سایر شهرستان‌های استان شاهد حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، جوانان و دانشگاهیان بود که با در دست داشتن تمثال مبارک امام و رهبر شهیدشان و پرچم‌های سیاه، برای عزیمت به پایتخت و حضور در مراسم تشییع، اجتماع کردند.

این کاروان‌ها با قلبی آکنده از غم، اما عزمی راسخ، عازم تهران شدند. این سفر برای مردم این خطه، فراتر از یک حضور فیزیکی، تجدید عهدی استوار با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدای والامقام و راه پرافتخار مقاومت که همواره مورد تأکید آن شهید والامقام بود.

حرکت گسترده مردم چهارمحال و بختیاری به سمت تهران، بار دیگر نمایی از وحدت و وفاداری ملت ایران به اصول بنیادین نظام را به تصویر کشید؛ حرکتی که ثابت کرد یاد و نام شهید والامقام، سیدعلی خامنه‌ای، در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند و راه او همواره چراغ راه آزادی‌خواهان و پیروان راستین انقلاب خواهد بود.

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برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ایران ، تشییع پیکر قم
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