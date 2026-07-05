آنتونی تیلور داور انگلیسی دیدار تیم‌های پرتغال و اسپانیا را قضاوت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم های پرتغال و اسپانیا سومین قضاوت تیلور در جام جهانی ۲۰۲۶ است گری بسویک و آدام نان، دو کمک‌داور انگلیسی، تیلور را در این مسابقه همراهی خواهند کرد و فلیکس زوایر، داور سرشناس آلمانی، به‌عنوان داور چهارم حضور خواهد داشت.او پیش از این دیدار‌های کلمبیا – ازبکستان و سنگال – عراق را سوت زده بود و حالا مأموریت قضاوت یکی از حساس‌ترین بازی‌های تورنمنت را بر عهده گرفته است. انتخاب تیلور واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های اسپانیایی و پرتغالی به همراه داشته است. 

برخی رسانه‌های اسپانیا به سوابق جنجالی این داور در مسابقات یورو و لیگ ملت‌های اروپا اشاره کرده‌اند، در حالی که در پرتغال نیز سابقه قضاوت‌های او برای تیم ملی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، فیفا با اعتماد به تجربه بالای این داور ۴۷ ساله، قضاوت این نبرد بزرگ را به او سپرده است.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، فدراسیون جهانی فوتبال
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