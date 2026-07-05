سرمربی تیم ملی والیبال دختران ایران پس از برد ۳ بر یک مقابل استرالیا، این پیروزی را گامی مهم برای بازگشت به روند موفقیت تیم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم قهرمانی پس دیدار ایران و استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های زیر ۱۸ سال دختر آسیا، اظهار داشت: تیم ایران امروز مقابل استرالیا بازی داشت و سه بر یک به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه در ست دوم این دیدار اشتباهات فردی بازیکنان ایران کمی زیاد شد، اما خوشبختانه دوباره به بازی برگشتند، تصریح کرد: در ست دوم سرویس زیادی خراب شد، اما در نهایت سه بر یک بازی را بردند.

سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران ادامه داد: برای افزایش روحیه بازیکنان نیاز به این برد داشتیم. با توجه به اینکه عملکرد تیم ایران در آخرین بازی مرحله مقدماتی مقابل ژاپن هم خوب بود، فکر می‌کنم که تیم ایران روند خوبی را طی می‌کند و انشاالله فردا با آمادگی بهتری به میدان می‌رود.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران فردا (دوشنبه پانزدهم تیر) برای کسب رتبه‌های نهم تا دوازدهم به میدان می‌رود.