باشگاه خبرنگاران جوان - الناز دارابیان قهرمان پارادوومیدانی کشورمان رد: این روزها ملت ایران در سوگ ابر مرد تاریخ، حضرت آیتالله خامنهای نشستهاند و اندوه از دست دادن ایشان تا ابد در قلبهایمان خواهد ماند.
دارابیان ادامه داد: این روزها فقط مرور خاطرات دیدارهایی که با رهبر شهیدمان داشتم میتواند مرحمی بر غم بزرگمان باشد. به یاد دارم سال ۲۰۱۸ پس از کسب مدال در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا برای اولین بار سعادت دیدار با ایشان را داشتم.
وی افزود: در یکی از به یاد ماندنیترین دیدارها با حضرت آقا، افتخار همکلامی با ایشان را داشتم و بیت «امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است» را برایشان خواندم و یک گلیم دستبافت را بهعنوان هدیه به حضرت آقا تقدیم کردم و رهبر عزیزمان با یک لحن شیرین و وصفناپذیر فرمودند: «ما هم روی این گلیم شما نماز میخوانیم و برایتان دعا میکنیم» که هنوز پس از گذشت این همه سال حلاوت و شیرینی این جمله برایم ملموس و روحبخش است.
قهرمان پارادومیدانی کشورمان در ادامه تأکید کرد: دیدار خصوصی پس از مسابقات هانگژو که با آیتالله خامنهای داشتم تا ابد از شیرینترین و خاصترین اتفاقات زندگیام خواهد بود. در این دیدار در حیاط بیت رهبری خدمت آقا عرض کردم که اولین کسی بودم که مدال طلا گرفتم و آن را تقدیم به شهدای کودک غزه کردم. ایشان در پاسخ به این حرکت با لبخندی پرمهر، برایم دعا کردند و بنده را به خدا سپردند.
دارابیان در ادامه فقدان رهبر را ضایعهای جبرانناپذیر برای تمام عالم دانست و گفت: این مرد بزرگ نه تنها در میان ایرانیان، بلکه در دل مسلمانان و حتی غیرمسلمانان جهان نیز محبوبیتی کمنظیر داشت. حضرت آقا درست مانند جد بزرگوارشان امام حسین (ع) که برای تداوم راه اسلام فدا شدند، خود را فدای ملت ایران کردند و نامشان تا ابد در تاریخ و قلب ما جاودانه خواهد ماند.