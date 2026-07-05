رئیس جمهور چین تاکید کرد که روابط با کره شمالی را به سمت توسعه «بلندمدت» هدایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های دولتی پیونگ یانگ روز یکشنبه گزارش دادند که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین گفته است که آماده همکاری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای هدایت روابط دوجانبه به سمت توسعه «بلندمدت» و «پایدار» است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، شی این اظهارات را در پاسخ به پیام تبریک کیم به مناسبت صد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین (CCP) بیان کرد.

رئیس جمهور چین با ابراز تشکر «صمیمانه» خود از کیم، گفت که حزب کارگران کره شمالی و حزب کمونیست چین «احزاب حاکم مارکسیستی» هستند.

در این پیام آمده است: «من آماده‌ام تا روابط چین و کره شمالی را به سمت توسعه‌ای بلندمدت، سالم و پایدار هدایت کنم و بدین ترتیب توسعه پایدار و بلندمدت آرمان سوسیالیستی دو کشور را ارتقا دهم.»

شی جین پینگ در ماه ژوئن، اولین سفر رسمی خود به کره شمالی در هفت سال گذشته را به مدت دو روز به پیونگ یانگ انجام داد.

کره شمالی و چین شصت و پنجمین سالگرد پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل شمال و چین را که در ۱۱ ژوئیه امضا شد، گرامی می‌دارند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شی جینگ پینگ ، کیم جونگ اون
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