شاعر گیلانی در رثای رهبر شهید سروده است: «مَره باور نایِه تی رفتن، آقا! تی اَجور بی هوا دیل کندن، آقا!»

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد بزرگ «آخرین دیدار» با حضور شاعرانی از سراسر ایران و دیگر کشورها همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
رقیه آزادنیا، شاعر گیلانی با حضور در این مراسم گفت: به اعتقاد روانشناسان؛ وقتی درد به نهایت میرسد، هر انسانی به زبان مادری خودش سخن میگوید.
او در رثای رهبر شهید شعری گیلکی به این مضمون خواند:
«مَره باور نایِه تی رفتن، آقا!
تی اَجور بی هوا دیل کندن، آقا!
هَسا که شوندری دیجه اَمی وَر،
چقدر سخته تَره شعر خواندن، آقا!»
معنای فارسی:
«رفتنت را باور نمیکنم، آقا!
این جور دل کندن ناگهانی ات را، آقا!
حالا که داری از کنار ما میروی،
چقدر شعر خواندن برایت سخت است، آقا!»