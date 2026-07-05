شاعر گیلانی در رثای رهبر شهید سروده است: «مَره باور نایِه تی رفتن، آقا! تی اَجور بی هوا دیل کندن، آقا!»

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد بزرگ «آخرین دیدار» با حضور شاعرانی از سراسر ایران و دیگر کشور‌ها همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

رقیه آزادنیا، شاعر گیلانی با حضور در این مراسم گفت: به اعتقاد روانشناسان؛ وقتی درد به نهایت می‌رسد، هر انسانی به زبان مادری خودش سخن می‌گوید.

او در رثای رهبر شهید شعری گیلکی به این مضمون خواند:

«مَره باور نایِه تی رفتن، آقا!
تی اَجور بی هوا دیل کندن، آقا!

هَسا که شوندری دیجه اَمی وَر،
چقدر سخته تَره شعر خواندن، آقا!»

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معنای فارسی:

«رفتنت را باور نمی‌کنم، آقا!
این جور دل کندن ناگهانی ات را، آقا!

حالا که داری از کنار ما می‌روی،
چقدر شعر خواندن برایت سخت است، آقا!»

برچسب ها: شاعر گیلانی ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۴ تير ۱۴۰۵
ان شاءالله با 14 معصوم علیهم السلام محشور بشن
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا
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