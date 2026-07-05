باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود بیات منش روز یکشنبه در بازدید از پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت آزادراه زنجان–تبریز با اشاره به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی این پروژه، گفت: طبق گزارش اعلام شده از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، این پروژه با تامین منابع مالی از درآمدهای داخلی خود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و منابع عمومی انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه برای اجرای این بخش از پروژه حدود هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی سازمان راهداری و اعتبارات عمومی تأمین شده است، افزود: با حمایت مسئولان استان، روند تأمین اعتبار و اجرای پروژه با سرعت مطلوب در حال انجام است.

بیات‌منش افزود: طی دو سال آینده، سایر بخش‌های آزادراه نیز روکش و بهسازی خواهد شد و سازمان راهداری برای نگهداری از این محور از طریق فراخوان و جذب سرمایه‌گذار و پیمانکار اقدام خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در کنار آن، اجرای طرح‌های ایمن‌سازی شامل نصب نیوجرسی، خط‌کشی و تکمیل روشنایی مسیر زنجان تا سه‌راهی ماه‌نشان نیز در دستور کار قرار دارد تا کیفیت و ایمنی این محور مهم به شکل محسوسی ارتقا یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: با ارائه این اقدامات، رضایتمندی مردم این استان بیش از گذشته ارتقا یابد.