باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ملی چین روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی چین و روسیه رزمایش دریایی «دریای مشترک-۲۰۲۶» را در ماه ژوئیه در آب‌ها و حریم هوایی نزدیک شهر بندری چینگدائو در استان شاندونگ، شرق چین، برگزار خواهند کرد.

وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از این رزمایش، برخی از نیرو‌های هر دو طرف، گشت‌زنی مشترک دریایی را در مناطق مربوطه اقیانوس آرام انجام خواهند داد.

وزارتخانه اعلام کرد که این رزمایش بخشی از برنامه همکاری سالانه بین دو ارتش در پاسخ به چالش‌های امنیتی و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای است.

با ورود کشتی‌های روسی، تمامی نیرو‌های شرکت‌کننده از هر دو طرف برای رزمایش مشترک در چینگدائو گرد هم آمده‌اند. طرف چینی مراسم استقبالی برای گروه ضربت روسی در بندر برگزار کرد.

حدود ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه، پس از پهلوگیری ناو موشک‌انداز هدایت‌شونده واریاگ نیروی دریایی روسیه، فرمانده گروه ضربت روسی و فرماندهان کشتی‌های شرکت‌کننده پیاده شدند.

گروه روسی شامل ناو موشک‌انداز هدایت‌شونده واریاگ، ناوچه رزکی، زیردریایی بزرگ اوفا و کشتی امداد و نجات ایگور بلوسوف است. طرف چینی نیز ناوشکن‌های موشک‌انداز هدایت‌شونده کای‌فنگ و آن‌شان، ناوچه موشک‌انداز هدایت‌شونده ووهو، کشتی تدارکات جامع کِکِشیلیهو، کشتی نجات زیردریایی یانگ‌چنگ‌هو و یک زیردریایی را به کار گرفته است.

هر دو طرف بالگرد‌های مستقر بر روی کشتی و پرسنل نیروی دریایی را برای شرکت در این رزمایش اختصاص داده‌اند.

این رزمایش با موضوع «پاسخ مشترک به تهدیدات امنیت دریایی» در سه مرحله انجام خواهد شد: استقرار نیروها، برنامه‌ریزی و هماهنگی در بندر، و عملیات در دریا. هدف آن نشان دادن توانایی و اراده دو نیروی دریایی برای مقابله مشترک با چالش‌های امنیت دریایی، حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تعمیق بیشتر مشارکت راهبردی جامع هماهنگی چین و روسیه در عصر جدید است.

در مرحله بندری، دو طرف جلسات ادای احترام برگزار کرده، برنامه‌ریزی عملیات مشترک انجام خواهند داد و در سمینار‌های تخصصی و تبادل نظر شرکت خواهند کرد. افسران و ملوانان شرکت‌کننده نیز از کشتی‌های یکدیگر بازدید کرده و در فعالیت‌هایی از جمله مسابقه دوستانه بسکتبال و یک مراسم پذیرایی شرکت خواهند کرد. در دریا، این رزمایش شامل طیف وسیعی از سناریو‌های تمرینی از جمله شناسایی مشترک، پدافند هوایی و موشکی و عملیات ضربتی دریایی خواهد بود.

منبع: گلوبال تایمز