رئیس فدراسیون گلف، با پیام تسلیت، شهادت رهبر انقلاب را عروجِ پربار و راهگشای ملت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید عزیزی رییس فدراسیون گلف در حاشیه مراسم تشییع و‌ وداع با پیکر مطهر رهبر شهید گفت : خداوند، فیض شهادت را نصیب هر رهبری نمی‌کند. در میان اولیا الله، موهبت شهادت، سهم آنان می‌شود که در درگاه حق مقرب‌ترند. شهادت رهبر شهید، نغمه‌ای جانسوز برای ملت، اما سعادت‌بخش و خوش‌الحان برای ایشان بود؛ عروجی که عطر ایثار و اخلاص را در جان ملت ایران ماندگار کرد.

بی‌تردید، این عروج، آغاز مکتبی است که با خون شهیدان زنده می‌ماند و پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را برافراشته‌تر از گذشته به اهتزاز درمی‌آورد.

امروز، با داغی بزرگ بر دل، ما مانده‌ایم و ایران؛ اما راه و مکتب ایشان همچنان چراغ هدایت این سرزمین خواهد بود