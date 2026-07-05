سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت:مردم برای حضور در مراسم تشییع امام شهید نگران تامین سوخت خودرو نباشند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور از آمادگی کامل جایگاههای عرضه سوخت برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و تأکید کرد: همکاران ما به صورت شبانهروزی، با دقت و تلاش مضاعف، در حال تأمین و توزیع پایدار سوخت در سراسر کشور هستند و مردم هیچگونه نگرانی بابت تأمین سوخت خودروهای خود نداشته باشند.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای مدیریت سفرهای منتهی به مراسم تشییع افزود: استفاده از ناوگان حملونقل عمومی بهترین و آسانترین گزینه برای حضور در این مراسم است، اما اگر شهروندان به هر دلیل خودروی شخصی را برای سفر انتخاب کردند، توصیه میشود از تمام ظرفیت خودرو استفاده کنند تا ضمن کاهش حجم تردد، سفرها نیز روانتر انجام شود.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت با تأکید بر آمادگی کامل فعالان حوزه سوخترسانی اظهار کرد: همه دستاندرکاران این بخش به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و به حول و قوه الهی هیچگونه مشکلی در روند سوخترسانی به وجود نخواهد آمد.
نواز همچنین از مردم خواست هنگام سفر، کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و پیش از ورود به محدوده حدود ۲۰۰ کیلومتری استان محل برگزاری مراسم، بهویژه استان تهران، از پر بودن باک خودروی خود اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای افزایش تعداد کارتهای آزاد در جایگاهها، افزایش سقف برداشت از کارتهای سوخت شخصی و ارائه خدمات کامل و بدون وقفه به مردم اندیشیده شده است تا سوخترسانی در ایام برگزاری مراسم با حداکثر کیفیت انجام شود.