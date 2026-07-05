باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حجت‌الاسلام والمسلمین حسن هنرمند،مسئول کمیته ایثارگران ستاد بدرقه آقای شهید، در قم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره اسکان ایثارگران گفت:بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت اسکان موقت برای دو هزار نفر از جامعه ایثارگری در اماکن تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم مهیا شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران مقیم استان قم، افزود: استان قم آماده میزبانی از کاروان‌های ایثارگری از اقصی‌نقاط کشور است و همه تمهیدات برای پذیرش شکوهمندانه این عزیزان اندیشیده شده است.

مسئول کمیته ایثارگران در ادامه از جامعه ایثارگری سراسر کشور دعوت کرد تا در قالب پویش «هر خانه، یک موکب» در مراسم بدرقه «آقای شهید» مشارکت فعال داشته باشند و تأکید کرد: این پویش با هدف ایجاد فضای معنوی و پذیرایی حداکثری از مهمانان این رویداد ملی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام هنرمند همچنین از تشکیل ستاد مرکزی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیش از راه‌اندازی کمیته تخصصی ایثارگران، خبر داد و تصریح کرد: کمیته‌های متعدد از جمله کمیته مهمانان، موکب‌های فرهنگی، خدمات بهداشتی و درمانی و پشتیبانی، از ماه‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده است.

او در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی موکب‌های بین‌راهی و استقبال از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های استان قم برای برگزاری باشکوه این رویداد و پاسداشت مقام شهدا به کار گرفته خواهد شد.