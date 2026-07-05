یک وزیر صهیونیست تأیید کرد که اسرائیل در طول جنگ، سامانه گنبد آهنین را به امارات ارسال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - میری رگو، وزیر حمل و نقل اسرائیل تأیید کرد که این رژیم در اوایل جنگ با ایران، یک سامانه گنبد آهنین را به امارات متحده عربی ارسال کرده است.

او به رادیو ارتش صهیونیستی می‌گوید: «آن‌ها می‌دانستند که موشک‌های بالستیک یکی از بزرگترین چالش‌ها هستند.»

در حالی که رگو اولین مقام اسرائیلی است که علناً اعلام کرد که سامانه دفاع موشکی به امارات متحده عربی ارسال شده است، مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، این اقدام را در ماه مه تأیید کرد.

طبق ادعای وزارت دفاع امارات، در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران حملات مداومی را علیه امارات انجام داد و حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد شلیک کرد.

در ماه آوریل، اکسیوس برای اولین بار گزارش داد که اسرائیل این سامانه را به همراه نیرو‌هایی برای بهره‌برداری از آن مستقر کرده است.

منبع: تایمز اسرائیل