\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u00ab\u0644\u062b\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0647\u062a\u0632\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u062f.\n\u00a0\n