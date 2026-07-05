باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم

تصاویری از پرچم گردانی «لثارات الحسین» در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلی تهران توسط مردم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلی تهران، بزرگترین پرچم «لثارات الحسین» در میان جمعیت به اهتزاز در آمد.

 

مطالب مرتبط
تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم
young journalists club

بأمان الله یا شهید الله + فیلم

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم
young journalists club

نمایی از مصلای تهران ساعاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید + فیلم

تصاویری از پرچم‌گردانی بزرگترین پرچم صحن مصلی + فیلم
young journalists club

محوطه مصلی پیش از آغاز نماز مملو از جمعیت شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم
۵۱۵۶

بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم
۱۲۲۶

آماده سازی نجف برای استقبال از پیکر قائد شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم
۹۱۸

موج دلدادگی مردم قم در بدرقه پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم
۴۳۸

حضور گسترده مردم قم در مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم
۳۶۸

انتظار عراقی‌ها برای وداع با قائد شهید امت + فیلم

۱۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۴ تير ۱۴۰۵
باید در همه میدان های کشور پرچم خونخواهی امام حسین (ع) و امام شهید نصب شود
۰
۱
پاسخ دادن