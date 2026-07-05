فرماندار اردبیل گفت: امروز ۴۵ کاروان بزرگ از اقشار مختلف مردم، به آیین تشییع رهبر شهید امت در تهران اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  -قلندری امروز در آیین بدرقه کاروان‌های اعزامی به مراسم تشییع رهبر شهید امت که با حضور جمعی از مدیران استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در امامزاده سیدصدرالدین (ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یادوخاطره رهبر شهید امت از اجرای برنامه‌های مختلف در شهرستان خبرداد.

او با اشاره به اشتیاق وصف‌ناپذیر مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار این شهرستان برای حضور در مراسم تهران، اظهار داشت: مردم شریف اردبیل همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی، پیشتاز و وفادار بوده‌اند و امروز نیز با اعزام ۴۵ کاروان بزرگ از اقشار مختلف مردم، ارادت و دلبستگی خود را به آرمان‌های نظام و رهبر شهید امت به منصه ظهور گذاشته‌اند. 
قلندری افزود: حضور گسترده مردم در این کاروان‌ها، پیامی روشن از وحدت و همدلی مردم اردبیل در پاسداشت مقام شهدای والامقام است و تمامی هماهنگی‌های لازم جهت اعزام ایمن و باشکوه این کاروان‌ها باهمکاری استانداری، سپاه حضرت عباس (ع) استان و مجموعه انتظامی ودستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است تا شاهد حضوری حماسی و تأثیرگذار از سوی مردم دیار دارالارشاد باشیم.

او در ادامه با اشاره به ویژه‌برنامه‌های تدارک دیده شده در سطح شهرستان اردبیل همزمان با آیین تشییع در تهران، خاطرنشان کرد: علاوه بر کاروان‌های اعزامی به پایتخت، برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است که شاخص‌ترین آنها، مراسم پیاده‌روی "گرامیداشت رهبر شهید امت" است.
 فرماندار اردبیل در تشریح جزئیات این مراسم گفت: این آیین باشکوه در روز دوشنبه، همزمان با مراسم تشییع در تهران، از مسیر پیاده‌راه عالی‌قاپو به سمت امامزاده سیدصدرالدین (ع) برگزار خواهد شد. از تمامی مردم بصیر و همیشه در صحنه اردبیل دعوت می‌کنم تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، بار دیگر وحدت، همبستگی و انسجام ملی خود را به نمایش بگذارند.
 قلندری ضمن قدردانی از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی که در تمهید مقدمات این حضور حماسی تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم این حضور پرشکوه، تسلی‌بخش قلوب داغدار ملت ایران باشد و بار دیگر مهر تأییدی بر بصیرت و ولایت‌مداری مردم اردبیل بزند.

منبع: فرمانداری

برچسب ها: اعزام کاروان ، مراسم تشییع ، مراسم پیاده روی
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