باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی با بیان اینکه جامعه ایثارگری همواره در صف نخست پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار داشته است، اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی، در قالب چندین کاروان، برای حضور در آیین وداع و تشییع قائد شهید امت به تهران اعزام شدند. صبح امروز نیز دو دستگاه اتوبوس حامل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از آذربایجان غربی برای حضور در این آیین باشکوه به تهران اعزام شد.

وی افزود: حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در این مراسم، تنها حضور در یک آیین بدرقه نیست، بلکه تجلی وفاداری به آرمان‌ های امام راحل، شهدا و رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران آذربایجان غربی تصریح کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، پرچمداران فرهنگ ایثار و شهادت هستند و همواره با حضور آگاهانه و مسئولانه خود در صحنه‌های مختلف، از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار ایران اسلامی پاسداری کرده‌اند.

جلیلی ادامه داد: امروز نیز جامعه بزرگ ایثارگری آذربایجان غربی با حضوری پرشور در آیین وداع و تشییع قائد شهید امت، بار دیگر بر استمرار راه شهیدان، حفظ وحدت و انسجام ملی و صیانت از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تأکید خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک، پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت، خدمت صادقانه به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و انتقال این فرهنگ متعالی به نسل‌های آینده، رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران است و این مسیر با قوت، افتخار و احساس مسئولیت ادامه خواهد یافت

منبع: بنیاد شهید