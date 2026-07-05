باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دهها هزار نفر از مردم ایران، از روز شنبه در محوطه وسیع مصلای بزرگ تهران گرد هم آمدند تا پیکرهای آیتالله علی خامنهای، رهبری که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ترور شد، و اعضای خانوادهاش را تشییع کنند.
سوگوارانی که لباس سیاه پوشیده بودند و پرچمهای سبز، سفید و قرمز جمهوری اسلامی ایران را بر دوش داشتند، تصاویری از رهبر سابق ایران و پسر و جانشین او، سید مجتبی خامنه ای را در دست گرفته بودند.
ایران در نشان دادن ارادت عمومی به نظام مذهبی و شور انقلابی خود، یک هفته مراسم تشییع جنازه جمعی را برای رهبری که در ماه فوریه بر اثر حملات هوایی آغازگر جنگ شهید شد، برگزار میکند.
سوگواران از دیروز به محوطه بزرگ مصلای امام خمینی سرازیر شدند، به سینه میزدند، شیون میکردند و پرچمهای جمهوری اسلامی را تکان میدادند. زنانی که چادر مشکی پوشیده بودند.
خونخواهی
«آرش رحیمی»، ۴۰ ساله، در میان جمعیت به رویترز گفت: «همه اینجا آمدهاند و خواهان انتقام خون رهبر خود هستند. همانطور که رهبرمان گفته، ما با ایالات متحده خصومت خونین داریم. روابط ما با آمریکا هرگز خوب نخواهد شد.»
مراسم تشییع در لحظهای حساس برای ایران برگزار میشود؛ زمانی که پس از روزها جنگ، مذاکرات برای صلح دائمی آغاز شده است.
جنگ با توافق آتشبسی با واشنگتن متوقف شده است که مقامات ایران میگویند در نهایت مزایای اقتصادی عظیمی به همراه خواهد داشت و آن را پیروزی بر یک ابرقدرت توصیف میکنند.
وبسایت اکسیوس به نقل از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نوشت که مذاکرات صلح به مدت یک هفته به دلیل مراسم تشییع متوقف شده است.
به گفته اکسیوس، ترامپ گفت با حضور همه رهبران ایران، واشنگتن میتوانست با «یک تیر» همه آنها را از بین ببرد، اما «این کار را نمیکنیم، چون دیگر کسی برای مذاکره نخواهیم داشت.»
ترامپ همچنین به این وبسایت گفت که از دیدن گریه برخی ایرانیان در مراسم شگفتزده شده است.
سفارت ایران در ارمنستان در واکنش به اظهارات ترامپ در شبکه ایکس نوشت: «تو این چیزها را نمیفهمی، چون نه تمدن داری، نه تاریخ و نه شرافت.»
در داخل ایران، فراتر از نمایش همبستگی با رهبری، هنوز نمیتوان ارزیابی کرد که وفاداری مردم در میان ۹۰ میلیون جمعیت این کشور چقدر عمیق است.
منبع: رویترز