ورود به راهروهای پرپیچوخم مراجع قضایی، همواره با استرس و نگرانیهای روانی متعددی برای خانوادهها همراه بوده است. در سالهای اخیر، بررسی آمار پروندههای ارجاعی به محاکم نشان میدهد که عدم آگاهی از رویههای پیچیده قانونی، تا چه حد میتواند یک اختلاف خانوادگی ساده را به یک بحران فرسایشی و طولانیمدت تبدیل کند.
بسیاری از زوجین تصور میکنند که رسیدن به یک تفاهم شفاهی برای پایان دادن به زندگی مشترک کافی است؛ در حالی که بدون حضور یک وکیل طلاق توافقی باتجربه، همین تفاهمات ساده ممکن است در سیستم قضایی با موانع جدی روبهرو شود. اتخاذ تصمیمات حقوقی ناآگاهانه، نه تنها زمان رسیدگی به پرونده را ماهها به تعویق میاندازد، بلکه تبعات مالی و روانی جبرانناپذیری نیز به دنبال خواهد داشت.
امروزه سیستم قضایی کشور با هدف کاهش آمار اختلافات، مراحل متعددی را پیش پای مراجعین قرار داده است. ناآشنایی با این مراحل و بخشنامههای جدید، باعث میشود که طرفین دعوا در یک چرخه تکراری از رفتوآمدهای اداری گرفتار شوند. در این گزارش قضایی، قصد داریم به بررسی چالشهای پنهان این مسیر و راهکارهای قانونی برای تسریع آن بپردازیم.
یکی از بزرگترین و رایجترین اشتباهات میان زوجینی که قصد پایان دادن به زندگی مشترک خود را دارند، نگارش و تنظیم صورتجلسات دستی است. این اوراق که اغلب در منزل و بدون نظارت یا مشورت با متخصصان حقوقی نوشته میشوند، فاقد وجاهت و دقت لازم برای ارائه به محاکم قانونی هستند.
در یک توافقنامه حقوقی استاندارد، باید تمامی ابعاد مالی و غیرمالی زندگی مشترک با جزئیات کامل و شفاف تعیین تکلیف شود. متاسفانه، نگارش غیرتخصصی این اسناد باعث میشود تا در جلسه رسیدگی، قاضی پرونده ایرادات شکلی و ماهوی متعددی به آن وارد کرده و پرونده را برای اصلاح عودت دهد.
عمدهترین نقص در این توافقات آماتور، عدم شفافیت در خصوص حقوق زوجه است. ادبیات حقوقی دارای بار معنایی خاصی است و استفاده از کلمات روزمره برای تعیین تکلیف مسائل حساس، میتواند در آینده بهانهای برای طرح دعاوی جدید و نقض توافقات پیشین باشد.
برای درک بهتر خطرات این موضوع، بررسی پروندههای عودتخورده نشان میدهد که بیشترین نقصها در موارد زیر رخ میدهد:
مسائل مالی همواره پیچیدهترین بخش پروندههای خانواده محسوب میشوند. مواردی مانند نحوه پرداخت مهریه و نفقه، یا حتی اجرتالمثل ایام زوجیت، باید با ظرافت خاصی در متن گنجانده شوند. اگر زوجه قصد بخشش بخشی از حقوق خود را در قبال دریافت امتیازات دیگر داشته باشد، این «بذل» باید با کلمات دقیق قانونی ثبت شود.
در صورتی که دادگاه خانواده متوجه کوچکترین ابهام یا اجباری در لحن توافقات مالی شود، روند رسیدگی را متوقف کرده و طرفین را برای ارائه توضیحات بیشتر احضار میکند. همین یک مسئله ساده میتواند پروسه دادرسی را چندین هفته به تاخیر بیندازد.
با تغییرات اخیر در قوانین و بخشنامههای قوه قضاییه، روند رسیدگی به دعاوی مرتبط با خانواده دستخوش تحولات جدی و بنیادین شده است. هدف قانونگذار از ایجاد این تغییرات، فرصت دادن به زوجین برای تفکر مجدد و تلاش برای حفظ بنیان خانواده است، اما همین رویههای جدید، زمان دادرسی را به شدت طولانی کرده است.
در گام نخست، احراز هویت الکترونیک و ثبتنام در سامانه ثنا برای تمامی مراجعین الزامی است. پس از این مرحله، زوجین نمیتوانند مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند؛ بلکه ورود اطلاعات آنها در سامانه مسیر اجباری است تا روند اداری پرونده به صورت سیستماتیک آغاز شود.
پس از ثبت درخواست اولیه، سیستم قضایی زوجین را برای شرکت در دورههای غربالگری و روانشناسی فرا میخواند. گذراندن جلسات مشاوره بهزیستی معمولاً بسته به ترافیک کاری مراکز، بین ۴۵ روز تا چندین ماه به طول میانجامد.
شرکت منظم در این جلسات برای هر دو طرف کاملاً اجباری است. روانشناسان مراکز مشاوره موظفاند پس از برگزاری چندین جلسه (حداقل ۴ الی ۵ جلسه با فواصل زمانی مشخص)، گزارش کاملی از وضعیت روانی و دلایل جدایی تهیه کنند. در صورت عدم حضور یکی از طرفین، این جلسات تجدید شده و زمان انتظار بیشتر میشود.
تنها پس از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مرکز مشاوره است که پرونده رسماً به یک مجتمع قضایی ارجاع داده میشود. در این مرحله نیز، تعیین شعبه، نوبتدهی برای حضور نزد قاضی و ابلاغ تاریخ دادگاه، نیازمند سپری شدن زمان اداری مختص به خود است.
همین بروکراسیهای اداری و زمانبر بودن نوبتدهیها، باعث فرسایش روانی شدید و ایجاد تنشهای مضاعف میان طرفین میشود. در بسیاری از مواقع، طولانی شدن این روند باعث میشود تا توافقات اولیهای که زوجین با هم داشتند، به دلیل خستگی و عصبانیت نقض شده و پرونده وارد فاز ترافعی و درگیری شود.
برخورداری از دانش، تجربه و تخصص حقوقی، کلید اصلی در مدیریت زمان و هزینههای پنهان دادرسی است. حضور یک حقوقدان مسلط به رویههای قضایی محاکم خانواده، میتواند مسیر طولانی و چند ماهه را به شکل کاملاً قانونی و اصولی، در کوتاهترین زمان ممکن طی کند.
تجربه سیستم قضایی ثابت کرده است که با بهرهگیری از راهکارها و تبصرههای دقیق قانونی، نیازی به طی کردن مسیرهای طولانی و فرسایشی نیست. در واقع، افراد متخصص با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون، موانع مسیر را برطرف کرده و موجب تسریع روند پرونده میشوند.
در بررسی رویههای موفق قضایی و ارزیابی عملکرد مجموعههای حقوقی، میتوان به رویکرد تخصصی نهادهایی همچون گروه وکلای همگام به سرپرستی حمیدرضا سوری اشاره کرد. اینگونه مجموعهها با تمرکز ویژه بر دعاوی خانواده و شناخت دقیق خلأها و ظرفیتهای آیین دادرسی، راهکارهای نوینی را ارائه میدهند.
بررسیها نشان میدهد که چنین دفاتری با تنظیم دادخواستهای کاملاً بینقص، مدیریت درست زمانبندی اداری و بهرهگیری از اختیارات قانونی مندرج در وکالتنامهها، موفق شدهاند زمان لازم برای رسیدگی به این دست پروندهها را از چندین ماه، به چند روز کاری تقلیل دهند.
این سرعت بخشیدن به روند کار، به هیچ عنوان به معنای دور زدن غیرقانونی ضوابط کشور نیست؛ بلکه حاصل تسلط کامل بر نحوه تعامل با مراجع ذیربط، آشنایی با بخشنامههای روز و جلوگیری از هرگونه نقص در اسناد پرونده است که باعث تسریع در صدور رای قطعی میشود.
هدف نهایی از تمام این اقدامات قانونی، رسیدن سریعتر و بیدردسرتر به مرحله صدور رای نهایی است. زمانی که تمام مدارک کامل باشد و توافقات به زبان دقیق حقوقی مکتوب شده باشند، دادگاه بدون اتلاف وقت اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید.
پس از صدور این گواهی که اعتبار زمانی مشخصی (معمولاً سه ماه) دارد، زوجین یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند بدون دغدغه و با خیالی آسوده، به دفاتر رسمی مراجعه کرده و مراحل نهایی ثبت طلاق را به انجام برسانند. در این حالت، از بسیاری از تنشهای احتمالی روزهای پایانی جلوگیری خواهد شد.
در نهایت باید گفت که پروندههای مرتبط با اختلافات خانوادگی، بیش از هر دعوای حقوقی دیگری با احساسات، آینده و روان افراد درگیر هستند. ورود به این مسیر تاریک بدون تجهیز به دانش حقوقی، چیزی جز افزایش تنشها، هدررفت سرمایه و از دست دادن زمان طلایی در پی نخواهد داشت.
دستیابی به آرامش روانی و پایان دادن به اختلافات در یک محیط محترمانه و بدون تنش، صرفاً با اتخاذ تصمیمات دقیق حقوقی و تکیه بر تخصص افراد کاردان میسر میشود. قانون همواره راهکارهایی برای تسریع امور و محافظت از حقوق شهروندان در نظر گرفته است؛ به شرط آنکه بدانیم چگونه، از طریق چه کسانی و در چه زمانی از این ابزارهای قانونی به درستی استفاده کنیم.