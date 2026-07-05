فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز، از ساماندهی گسترده مردمی برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر امام شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سرهنگ پاسدار شاپور احمدی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در راستای حضور حماسی مردم شرق اهواز، تاکنون نزدیک به ۱۷۰۰ نفر از شهروندان برای اعزام به تهران ثبتنام کردهاند.
او افزود: یک کاروان عظیم متشکل از ۱۸ دستگاه اتوبوس و تعداد قابلتوجهی خودروی سواری سازماندهی شده است. همچنین پیشبینی میشود حدود نیمی از این تعداد نیز با خودروهای شخصی و تحت هدایت و سازماندهی منسجم، در این سفر معنوی حضور یابند.
سرهنگ پاسدار احمدی اضافه کرد: اعزام این کاروان بزرگ آغاز شده و بر اساس برنامهریزیها این کاروان، ضمن شرکت در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای بزرگ تهران که عصر امروز برگزار میشود، حضوری پرشور داشته باشند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) شرق اهواز در پایان با اشاره به بازگشت کاروان اظهار امیدواری کرد: این سوگواران پس از انجام مراسم، عصر روز دوشنبه به سلامت به سوی خوزستان حرکت خواهند کرد تا بار دیگر حماسهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زنند.