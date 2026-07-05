سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار تصویری در فضای مجازی از آخرین دیدار نوشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار استوری در فضای مجازی به مراسم وداع با آقای شهید ایران و بدرقه میلیونی اشاره کرد. 

سرمربی تیم ملی امروز پس از نماز بر پیکر مظهر رهبر شهید این عکس را در فصای مجازی منتشر کرد:

 

 

 

قلعه نویی

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه‌نویی
خبرهای مرتبط
قانون تاج‌گذاشته در فوتبال،
ناکام شوید، پاداش بگیرید؛ مادی و معنوی!
کنایه تند تاجر نیا به تیم ملی و فدراسیون فوتبال
دبیری:
دستاورد بزرگ ما شکست نخوردن در جام جهانی بود
فریاد شیران: سرمربی تیم ملی و مهدی تاج باعث حذف ایران از جام جهانی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۱۴ تير ۱۴۰۵
درود بر شرف و غیرتت. آقای قلعه نوعی عزیز 🫶
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۴۵ ۱۴ تير ۱۴۰۵
با این استوری قطعا حالا حالاها سرمربی تیم ملی خواهی ماند.
۱
۴
پاسخ دادن
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
آخرین اخبار
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم
سامیار عبدلی در جمع شش شناگر برتر ۵۰ متر آزاد رقابت‌های آزاد اروپا
محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس در فصل جدید
رئیس فدراسیون گلف: ایران امروز شیر بیدار است