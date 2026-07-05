سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار تصویری در فضای مجازی از آخرین دیدار نوشت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u0646\u0648\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0638\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u06a9\u0633 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f:\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n