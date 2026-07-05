بیانیه مدیرعامل او‌ام‌پی فینکس درباره تأخیر در تسویه برخی درخواست‌های کاربران: «اختلال در تسویه‌ها به‌طور کامل برطرف شد؛ تمامی درخواست‌های معوق در حال تسویه است.»

در پی تأخیر ایجادشده در انجام بخشی از درخواست‌های تسویه کاربران، سامان بیرقی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره او‌ام‌پی فینکس، با عذرخواهی از کاربران این پلتفرم، اعلام کرد: «اعتماد کاربران، مهم‌ترین سرمایه او‌ام‌پی فینکس است و به همین دلیل وظیفه خود می‌دانیم که در قبال هرگونه اختلال، شفاف، مسئولانه و پاسخگو باشیم.

در روزهای اخیر، بخشی از درخواست‌های تسویه کاربران با تأخیر انجام شد. بررسی‌های فنی نشان داد هم‌زمانی برخی اختلالات در زیرساخت‌های بانکی با یک ایراد در فرآیندهای داخلی، موجب بروز این وضعیت شده است. تیم‌های فنی و عملیاتی بلافاصله پس از شناسایی موضوع، رفع اشکال را در اولویت قرار دادند و اکنون مشکل به‌طور کامل برطرف شده است.

بیانیه مدیرعامل او‌ام‌پی فینکس درباره تأخیر در تسویه برخی درخواست‌های کاربران

تمامی درخواست‌های معوق از نخستین سیکل پایا آغاز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه خواهند شد و فرآیند تسویه‌ها نیز به روال عادی بازگشته است.

از تمامی کاربرانی که در این مدت با تأخیر در دریافت وجوه خود مواجه شدند، صمیمانه پوزش می‌خواهیم. می‌دانیم که سرعت و اطمینان در تسویه، یکی از مهم‌ترین انتظارات کاربران از یک پلتفرم تبادل دارایی‌های دیجیتال است و خود را نسبت به حفظ این استاندارد متعهد می‌دانیم. همچنین تیم عملیات و پشتیبانی ضمن تماس با یکایک کاربران محترم، ضمن ارائه توضیحات لازم، بسته‌های جبرانی و پروموشن‌های در نظر گرفته‌شده را نیز در اختیار آنان قرار خواهد داد.

در همین راستا، علاوه بر رفع کامل منشأ بروز این اختلال، بازبینی فرآیندهای کنترلی و اعمال لایه‌های نظارتی مضاعف نیز در دستور کار قرار گرفته است تا احتمال تکرار چنین رخدادی به حداقل برسد.

توان عملیاتی و مالی او‌ام‌پی فینکس در حوزه تسویه، همواره یکی از نقاط اتکای این مجموعه بوده است. تنها در ماه گذشته، به‌منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت یکی از پلتفرم‌های همکار، ظرف مدت کوتاهی ده‌ها میلیارد تومان تسویه انجام شد تا آن مجموعه بتواند بدون ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی به کاربران خود، فعالیتش را ادامه دهد. همچنین در دوره جنگ ۱۲ روزه نیز او‌ام‌پی فینکس از معدود پلتفرم‌هایی بود که خدمات تسویه ریالی و معاملات رمزارزی را به‌صورت مستمر و پایدار ارائه کرد.

در ساعات گذشته نیز شخصاً با تعدادی از کاربران تماس گرفتم تا ضمن ارائه توضیحات و دلجویی، دغدغه‌های آنان را بشنوم. باور داریم اعتماد کاربران با عملکرد مسئولانه، پاسخگویی و شفافیت حفظ می‌شود و او‌ام‌پی فینکس خود را متعهد می‌داند که این اعتماد را با ارتقای مستمر کیفیت خدمات حفظ کند.»

تا زمان انجام کامل تمامی درخواست‌های تسویه معوق، تیم‌های فنی، عملیاتی و پشتیبانی او‌ام‌پی فینکس به‌صورت شبانه‌روزی فرآیند تسویه‌ها را پایش خواهند کرد و در صورت نیاز، آخرین وضعیت از طریق کانال‌های رسمی به اطلاع کاربران خواهد رسید. اولویت نخست ما در این مقطع، انجام سریع و دقیق تمامی تسویه‌ها، حفظ آرامش خاطر کاربران و صیانت از اعتمادی است که بزرگ‌ترین سرمایه او‌ام‌پی فینکس به شمار می‌رود.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، پلتفرم ، شرکت صادراتی
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