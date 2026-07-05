باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیویورک پست با استناد به پلیس و منابع گزارش داد که هشت نفر، از جمله چهار کودک، شنبه شب در نزدیکی نمایش آتش‌بازی چهارم جولای در کانی آیلند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

این تیراندازی حدود ساعت ۱۰:۳۵ شب به وقت محلی در نزدیکی خیابان سرف رخ داد. قربانیان شامل کودکان ۶، ۷، ۱۲ و ۱۴ ساله به همراه چهار بزرگسال بودند.

وضعیت هفت قربانی پایدار گزارش شده است، در حالی که یک زن ۲۱ ساله در وضعیت بحرانی قرار دارد. پلیس در حال بررسی تیراندازی است و هنوز انگیزه‌ای مشخص نشده است.

این حادثه در جریان جشن‌های چهارم جولای در شهر نیویورک رخ داد. اوایل عصر، آتش‌نشانان به سرعت آتشی را که در جریان نمایش آتش‌بازی شهر روی پل بروکلین ایجاد شده بود، خاموش کردند.