فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد از اعزام ۸۲۰ نفر از مردم چهارمحال و بختیاری در قالب ۳۳ کاروان به تهران برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سرهنگ سید مسعود موسوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد، از اعزام ۸۲۰ نفر از مردم استان چهارمحال و بختیاری به تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی گفت: این زائران در قالب ۳۳ کاروان از نقاط مختلف استان عازم تهران شده‌اند تا در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه این کاروان‌ها تا ۱۵ تیرماه در تهران حضور خواهند داشت، افزود: اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، بانوان و پیشکسوتان در این اعزام حضور دارند و با شور و اشتیاق برای ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب راهی تهران شده‌اند.

وی تأکید کرد: این حضور گسترده، جلوه‌ای از وفاداری مردم استان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و راه شهداست و نشان می‌دهد ملت ایران با وحدت و انسجام، راه رهبر شهید انقلاب را با اقتدار ادامه خواهند داد.

برچسب ها: مقاومت بسیج ، اعزام کاروان
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