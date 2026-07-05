باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد با بیان اینکه بنا بر درخواست بیت و دفتر رهبر شهید، نماز بر پیکرهای مطهر در مسجد مقدس جمکران اقامه میشود و برای این کار همه چیز آماده است و جایگاه لازم برای این کار در جلوی مسجد مقام پیش بینی شده است، گفت: صحنها، شبستانها و فضاهای خدماتی مسجد مقدس جمکران برای میزبانی از زائران و عزاداران آمادهسازی شده و همه ظرفیتهای این مکان مقدس برای برگزاری باشکوه مراسم به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به آمادگی مسجد مقدس جمکران برای برگزاری مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر انقلاب و خانواده ایشان گفت: در مسجد مقام جایگاه برای استقرار پیکرها آماده شده و جایگاه برای اقامه نماز و حضور مهمانان نیز فراهم شده است.
تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به انتقال پیکرهای مطهر به قم در شامگاه دوشنبه افزود: سه محل برای فرود و برخاست بالگردهای حامل پیکرهای مطهر در محوطه مسجد در نظر گرفته شده و پس از انتقال، آیین وداع با حضور مراجع، علما و شخصیتهای مدعو برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد گفت: پس از اقامه نماز صبح، نماز بر پیکرهای مطهر برگزار و سپس مراسم وداع، عزاداری و نوحهسرایی در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
تولیت مسجد مقدس جمکران همچنین از برگزاری مراسم تشییع در بلوار پیامبر اعظم خبر داد و افزود با هماهنگی انجام شده با بیت و دفتر رهبر انقلاب در حال هماهنگی هستیم که تشییع انجام شود و در مسیر تعیین شده همه امکانات برای تشییع پیکرها فراهم شده است.
وی تأکید کرد: همه بخشهای مسجد مقدس جمکران با حداکثر ظرفیت در خدمت زائران و عزاداران خواهد بود تا این مراسم در شأن رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود.
منبع:روابط عمومی مسحد مقدس جمکران